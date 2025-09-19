Suma, Creas, Ship2B e Inclimo se unen a la coalición de fondos que pide a la UE liberar dinero para la inversión de impacto

Hasta cuatro gestoras de capital riesgo españolas -Suma Capital, Creas, Ship2B Ventures e Inclimo- se han unido a la coalición de más de 65 fondos europeos que insta a la Comisión Europea a aprovechar la revisión del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) como una oportunidad clave para liberar dinero privado destinado a soluciones ambientales y sociales transformadoras. Esto es, para inversión de impacto.

Bajo el lema "UnitedforImpact", fondos de 17 países europeos, junto con la red Impact Europe, piden a la UE la creación de una categoría diferenciada de productos de Impact/Solutions que se centre en inversiones con resultados medibles, y una mayor diferenciación entre ASG, transición e impacto real.

Junto a las firmas españolas adheridas, hay otras continentales como Ananda, Blue Like an Orange, Dell’Amore, Gaia Impact, Move Energy, Rubio, SET Ventures, Time to Act Capital o World Fund.

También se ha incluido a Net Zero Ventures, el fondo de tecnología climática creado por Suma Capital en alianza estratégica con Repsol, que actúa como inversor ancla del vehículo.

En cambio, otras gestoras españolas de impacto como Impact Bridge, Gawa Capital o Global Social Impact Investments se han quedado fuera de la agrupación.

La UE debe duplicar las inversiones anuales a más de 800.000 millones de euros para cumplir sus objetivos ambientales y climáticos a 2030. De manera similar, los retos sociales urgentes en ámbitos como la educación, sanidad o la vivienda requieren inversiones "colosales", a juicio de la coalición.

"Para compensar este déficit de inversión y permitir que las soluciones transformadoras escalen, el capital riesgo y el capital privado desempeñan un papel clave", añaden sus miembros.

Nuevo marco regulatorio

A pesar del rápido crecimiento del mercado europeo de inversión de impacto, de 80.000 millones de euros en 2022 a 190.000 millones en 2024, los fondos de impacto se enfrentan a barreras bajo la regulación actual.

"Si bien el SFDR podría facilitar una mayor redirección de capital, su falta de claridad actual impide que los inversores identifiquen fácilmente activos con una misión ambiental o social positiva, clara e integral a su modelo de negocio, más allá de la gestión de riesgos ASG", critican.

"Europa no carece de emprendedores e inversores dispuestos a ofrecer soluciones significativas a nuestros retos más urgentes. Lo que necesitamos es un marco regulatorio que les permita escalar", comenta Jana Bour, directora de políticas y defensa en Impact Europe.

Y añade: "Al definir de manera clara, diferenciada y visible una estrategia de inversión Impact/Solutions dentro del SFDR, la UE puede aportar la claridad y la confianza necesarias para acelerar la innovación y reforzar el liderazgo europeo en la construcción de empresas que sitúen el impacto en el centro de su modelo de negocio".