Finizens lanza una cartera con los fondos 'value' de Azvalor, Cobas, Magallanes y Horos

Pero deja fuera a nombres como Panza, Valentum, True Value, Muza o Hamco.

Finizens revoluciona el sector value y la gestión indexada en nuestro país tras presentar su nueva cartera temática Finizens Top Value España. Este producto pionero ofrece a los inversores una exposición diversificada a algunos de los mejores fondos de inversión de estilo value gestionados por firmas referentes en el sector nacional como Azvalor, Magallanes, Cobas (de Francisco García Paramés) y Horos.

La estrategia se enfoca en "una cuidada selección de fondos centrados en compañías y activos infravalorados con alto potencial de revalorización, reduciendo la volatilidad y la dispersión de resultados que supone apostar por una sola gestora".

Esta cartera está concebida para "eliminar los sesgos más habituales del inversor value, como la dificultad de elegir fondo o gestora, el market timing o la rotación frecuente de carteras, factores que históricamente han penalizado su rentabilidad", explican desde el gestor automatizado.

En concreto, los fondos escogidos para la cartera son: Azvalor Internacional, que representa un 41,58%, Magallanes European Equity (31,68%), Cobas Selection (16,83%) y Horos Value Internacional (8,91%). Además, nace con un 1% en efectivo o liquidez.

Sin embargo, Finizens ha dejado fuera a otros fondos y gestoras como Panza Capital, Valentum, True Value (ahora propiedad de Inveready), Muza Gestión (de los Urquijo) o Hamco.

Se trata de "una solución única, que elimina las complejidades asociadas a este estilo de inversión y permite a cualquier inversor maximizar el potencial de la inversión value en España", según Giorgio Semenzato, CEO de Finizens.