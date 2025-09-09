Paramés supera los 3.000 millones y se debate entre cerrar los fondos en 4.000 o 5.000M como prometió

Cobas Asset Management, la gestora de Francisco García Paramés, cruza el Rubicón y reabre uno de los debates más intensos de la época cuando montó su propia firma de inversión tras salir de Bestinver.

La entidad ha superado los 3.000 millones de euros en activos bajo gestión y poco a poco se aproxima a la cota de los 4.000 a 5.000 millones, entorno en el que Paramés se fijó el objetivo de cerrar los fondos para que su equipo no se viera atado de manos a la hora de invertir la cartera ante un tamaño desproporcionado y, por tanto, no perjudicar a la rentabilidad de los partícipes existentes.

Paramés y su equipo definieron la horquilla entre 4.000 y 5.000 millones de euros como límite general para acometer un cierre de los fondos, un tope conjunto que, sin embargo, aún no ha sido concretado ni está definido a modo individual por productos.

En todo caso, en la última conferencia anual de inversores de Cobas AM, el gurú deslizó la posibilidad de que, llegado el momento, el cierre fuera parcial y no total.

En un cierre parcial (soft close), la gestora permite nuevas aportaciones, pero sólo para inversores que ya son clientes del fondo o bajo ciertas restricciones específicas, como aportaciones máximas. Mientras que un cierre total (hard close) supone que no se admiten más aportaciones de ningún inversor, ni nuevos ni existentes.

Los responsables de Cobas estiman que, en base al potencial de revalorización que tienen por delante los fondos, "a día de hoy, es más probable que el límite esté en 5.000 millones", tal y como aseguran a este periódico.

El ejercicio 2025 está dejando varias noticias positivas para Paramés y su equipo: un año marcado por un nuevo récord de suscripciones, con 250 millones en entradas netas, y superando el hito de los 1.000 millones en su fondo más icónico de bolsa, Cobas Selección, que combina las acciones internacionales con las ibéricas.

Compromiso en firme

En lo que llevamos de año, la rentabilidad media en sus carteras internacionales asciende al 15% y en la ibérica, al 40%.

Por su parte, la gestora de pensiones del grupo, Cobas Pensiones, ha superado los 200 millones de euros en activos, incluyendo las EPSV vascas gestionadas de la mano de Surne.

Gonzalo Recarte, director general de Cobas AM, subraya que "este crecimiento nos acerca al límite de activos bajo gestión que fijamos desde el inicio junto a nuestros copartícipes, un compromiso que garantiza mantener la misma filosofía y foco en la creación de valor a largo plazo".