Mutuactivos irrumpe en la vivienda inversa con un fondo para mayores de 65 años que empezará a operar en Madrid

Mutuactivos ha encontrado una solución doble para satisfacer a los inversores en el sector inmobiliario y, a la vez, paliar el problema de una pensión insuficiente para los jubilados: un fondo sobre vivienda inversa para mayores de 65 años que empezará a operar en Madrid y luego se ampliará al resto de España.

El brazo de inversión de Mutua Madrileña ha lanzado el Mutuafondo Vivienda Premium, un fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) centrado en inmuebles de zonas residenciales de las principales ciudades del país.

Invertible desde 25.000 euros, el fondo comprará para su cartera las viviendas a personas mayores que podrán hacer líquida su vivienda y seguir residiendo en la misma hasta su fallecimiento.

La persona que venda su vivienda -habitual- al fondo podrá percibir el importe total pactado sin retención de saldos. El precio de mercado al que el fondo adquirirá los inmuebles será establecido por una tasadora independiente registrada en el Banco de España. Sobre dicho precio se aplicará un descuento por la indisponibilidad de la vivienda.

A diferencia de otros conceptos de vivienda inversa, el vendedor no tendrá que pagar ninguna renta o alquiler por continuar viviendo en el inmueble, salvo los gastos ordinarios, las contribuciones e impuestos y los derivados de la conservación de la misma.

Dicho de otra forma, el nuevo producto de Mutuactivos facilitará a los mayores de 65 años obtener unos ingresos adicionales que les permitan complementar su pensión y continuar viviendo en su hogar.

Mutuafondo Vivienda Premium tiene previsto levantar un volumen total de hasta 50 millones de euros, y su duración será de nueve años, que podrán ampliarse hasta once en función de las condiciones de mercado y comerciales, según se desprende del folleto en la CNMV.

El brazo inversor de Mutua recalca que se convierte en la primera gestora española que lanza un fondo de este tipo.

Con otras variantes de vivienda inversa, también opera en el mercado Lift AM a través de Almagro Capital, que ya ha comprado casi 450 viviendas para sus socimis Inversa Prime o AC Residencial.

Una pensión pobre

Mutuactivos ha puesto en marcha este instrumento "ante la necesidad detectada entre los mayores de 65 años de obtener ingresos adicionales con los que poder completar su pensión de jubilación", señalan desde la entidad. El 70% de los pensionistas sólo ingresa la pensión del Estado, cuya cuantía media ronda los 1.390 euros.

En concreto, el 65% ingresa menos de 1.300 euros al mes. Por su parte, el 95% de la población con más de 65 años tiene vivienda en propiedad, con lo que "se trata de un activo susceptible de hacerse líquido para complementar la pensión".

Los inmuebles adquiridos "se rehabilitarán en caso de considerarlo necesario", y se venderán una vez se liberen y el fondo obtenga la propiedad plena de las viviendas.