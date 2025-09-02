Azuaga y el fondo de Pablo Casado compran Brok-air y ATS Aviation tras su primera operación de Gestair

Corporación Financiera Azuaga e Hyperion Fund, tras haber constituido la sociedad conjunta Mantenimiento, Reparación y Operaciones SL (MRO) para desarrollar las actividades asociadas en las aeronaves civiles y militares de sus empresas participadas una vez compraron Gestair, ahora han cerrado dos nuevas operaciones corporativas.

Azuaga y el fondo de Pablo Casado y Ricardo Goméz-Acebo Botín acaban de adquirir Brok-air y ATS Aviation, dos empresas del sector con amplia trayectoria en nuestro país. Las operaciones están actualmente sujetas a la aprobación de las autoridades de competencia.

La joint venture MRO nace con el objetivo de "liderar el proceso de consolidación en el sector, altamente fragmentado, para convertirse en un operador europeo de referencia tanto en aviación ejecutiva como en servicios integrales de mantenimiento para aeronaves", explican los compradores.

Con la integración de Gestair, Brok-air y ATS Aviation, la compañía agrupa a más de 750 profesionales, infraestructuras especializadas en los principales hubs aeronáuticos del país y una oferta integral de servicios que abarca todo el espectro del mantenimiento aeronáutico, desde la aviación ejecutiva hasta el ámbito militar.

El holding gestionará más de 47.500 metros cuadrados de hangares distribuidos entre los aeropuertos de Madrid-Barajas, Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol y Castellón, además de prestar servicio en línea en más de 20 aeropuertos españoles.

Asimismo, destaca en otros ámbitos como el mantenimiento y modernización de la flota de aviones anfibios CL-215T serie 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El mercado de MRO europeo se encuentra en un momento de expansión, con previsiones de crecimiento cercanas a los 5.000 millones de dólares en la próxima década, impulsado tanto por el incremento del tráfico aéreo como por el aumento del gasto en defensa y la renovación de flotas, conforme a sus estimaciones.

Por el lado de Hyperion Fund y Corporación Financiera Azuaga, la transacción ha contado con el asesoramiento de Alvarez & Marsal para la due diligence financiera, Perez-Llorca, Garrigues y Ontier como asesores legales y Singular Bank como asesor financiero.