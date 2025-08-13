Fundsmith, Wellington, M&G o Vanguard, los fondos más expuestos a la debacle bursátil de Novo Nordisk

Hasta finales de junio de 2024, la farmacéutica danesa Novo Nordisk era el caballo ganador al que apostaban casi todos los fondos de inversión. Sus fármacos contra la diabetes y la obesidad eran como la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, desde hace algo más de un año, sus productos Ozempic y Wegovy se han convertido en una pesadilla para los inversores.

Aunque sus resultados médicos en la población son satisfactorios y pese a que la compañía sigue creciendo en ingresos y beneficios, las acciones de Novo Nordisk no logran frenar su caída en picado. Situación que también le está empezando a pasar a la americana Eli Lilly, productora de Mounjaro.

Sus títulos ya pierden un 68% desde su máximo histórico, un retroceso que se ha producido en tan sólo 13 meses. En lo que llevamos de año, el paso atrás en su valor bursátil es de casi el 50%.

Muchos fondos mantenían posiciones elevadas en cartera con las acciones de Novo Nordisk, puesto que ha sido el mayor valor de Europa hasta el pasado junio. Fondos, algunos de ellos, muy populares entre los inversores y que ahora afrontan fuertes pérdidas por su debacle en bolsa.

Un análisis reciente de Morningstar muestra que 384 fondos europeos mantienen los títulos de la farmacéutica en cartera. Dos de ellos, los daneses BLS Invest Danske Aktier KL y BLS Invest Danske Aktier AKK, tienen una exposición superior al 9,8% al fabricante de Ozempic y Wegovy. Pero estos productos no están en las carteras de los inversores españoles.

Terry Smith, damnificado

Sí lo están, en cambio, fondos dañados por Novo Nordisk como el Fundsmith Equity, del gurú británico Terry Smith. U otros como el Wellington European Stewards Fund, DNB Health Care, M&G Better Health Solutions Fund o el Vanguard Global Capital Stewards Equity Fund.

En ellos, las acciones de Novo representan entre un 3% y un 6,2% de la cartera. El fondo de M&G sucumbe un 10%.

El caso de Terry Smith es singular. Las acciones de Novo Nordisk suponían hasta hace pocas semanas un 5,5% de la cartera de su fondo estrella, que este año ya registra una rentabilidad negativa de cerca del 7%.

En su carta a los clientes de mediados de ejercicio, Smith achacaba los malos resultados al declive de Novo y a la debilidad del dólar.

"Novo Nordisk fue la única responsable de casi todos los malos resultados del periodo. Su capacidad para arrebatar la derrota de las fauces de la victoria con respecto a su liderazgo en medicamentos para la pérdida de peso sigue siendo notable. Sería interesante observar desde una distancia prudencial su incapacidad para hacer frente al planteamiento del sistema jurídico y regulador de EEUU en relación con su éxito", afirmaba con unas palabras que hacían presagiar su consecuente y progresiva desinversión en la compañía nórdica.

Hoy día, Novo no está entre las diez mayores inversiones de Smith. Pero la danesa sí ha nombrado a un nuevo presidente y director ejecutivo para enderezar el rumbo y reflotar la acción. Encomienda su futuro a Maziar Mike Doustdar en sustitución de Lars Fruergaard Jørgensen.