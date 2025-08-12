Los 5 consejos de Mutuactivos para cuidar las carteras de inversión en verano

El verano es un momento de viajes y descanso, pero dejar tus inversiones en un segundo plano puede generar cierta inquietud. Durante estos meses, la actividad de los mercados suele reducirse, lo que puede provocar movimientos más bruscos y episodios de volatilidad inesperada.

Desde Mutuactivos, la entidad de gestión de activos del Grupo Mutua Madrileña, comparten cinco consejos para que disfrutes tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tu cartera está bien gestionada.

1. Mantener la calma y no tomar decisiones impulsivas

El aumento de la volatilidad hace aún más importante no dejarse llevar por las emociones o por cambios puntuales en los mercados. Antes de modificar una estrategia bien planificada, es importante recordar los objetivos de inversión y el horizonte temporal marcado. No hay que tomar decisiones apresuradas basadas en resultados a corto plazo.

2. Priorizar la inversión a medio y largo plazo

De hecho, una visión a largo plazo es clave para obtener buenos resultados y reducir riesgos innecesarios. Y para poder tener esa visión largoplacista, hay que evitar invertir dinero que se pueda necesitar a corto plazo; de lo contrario, es posible que no quede más remedio que terminar haciendo ventas forzadas en momento poco oportunos. Gestionar los ahorros pensando en el futuro siempre ayuda a conseguir mejores rendimientos.

3. Diversificar para proteger el patrimonio

Una cartera diversificada –que combine activos como renta fija, renta variable y liquidez– es fundamental para capear los altibajos del verano. La diversificación es la mejor aliada frente a la incertidumbre.

4. Estar informado, pero con calma

Estar al tanto de la evolución de los mercados es positivo, pero esto no debe causar ningún estrés, especialmente en estas fechas en las que lo principal es descansar. Volviendo al comienzo, la volatilidad suele incrementarse por la menor operativa estival, de forma que es importante no perder la perspectiva.

5. Confiar en profesionales para gestionar las carteras

Delegar la gestión en expertos aporta tranquilidad a los inversores. Un equipo de profesionales como el de Mutuactivos puede ayudar a definir una estrategia adaptada a cada perfil, establecer objetivos realistas y tomar decisiones informadas, buscando siempre maximizar la rentabilidad y controlar los riesgos.