BBVA supera los 165.000 clientes de banca privada en España en su objetivo por tener 200.000 en tres años

BBVA mete la sexta marcha para cumplir sus ambiciosos objetivos en el negocio de altos patrimonios. La unidad de banca privada de BBVA en España ha empezado el 2025 con cifras récord, y ya supera los 165.110 clientes en este segmento donde gestiona un total de 150.497 millones de euros.

Estas cifras implican crecimientos del 9,86% en volumen bajo gestión y del 7,12% en número de clientes con respecto al mismo periodo (enero-mayo) del año anterior.

El director de Banca Privada de BBVA en España, Fernando Ruíz, asegura que "estos datos nos permiten avanzar a buen ritmo en el objetivo de llegar a los 200.000 clientes en tres años, objetivo marcado en el Plan Estratégico 2025-2029".

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, en los primeros cinco meses del año BBVA ha captado un total de 11.755 clientes de alto patrimonio, de los cuales 11.136 son de Banca Privada (con un patrimonio superior a 500.000 euros) y 619 son de Patrimonios (por encima de 2 millones de euros).

Cabe destacar el avance de sus carteras de inversión, un producto que tanto BBVA como otros grandes bancos están empujando entre los clientes con estos perfiles por su eficiencia y diversificación. En mayo, BBVA Banca Privada gestionaba más de 51.727 carteras, en gestión discrecional o en asesoramiento personalizado.

En el último año, BBVA ha lanzado varios servicios para fortalecer su negocio de banca privada. El más relevante, Asesoramiento Plus, basado en una comisión explícita en su apuesta por reforzar la transparencia y la personalización del acompañamiento financiero.

Este 2025 también ha lanzado un nuevo servicio que permite a los clientes participar en la financiación de producciones de cine y cultura. Para ello, BBVA ha firmado dos acuerdos de colaboración con las entidades especializadas SGM y CAP7 para participar en la financiación de producciones audiovisuales y artes escénicas, con el atractivo de poder obtener una rentabilidad financiero-fiscal que puede alcanzar hasta un 20%.

Fortunas latinas

Asimismo, BBVA ha incorporado servicios de intermediación inmobiliaria para sus clientes de banca privada en España, en colaboración con CBRE y Solvia-Grupo Intrum. Este servicio facilita la compra y venta de inmuebles, ofreciendo asesoramiento integral en todo el proceso.

El último gran proyecto de BBVA ha sido montar una unidad de banca privada internacional para atender a las fortunas latinoamericanas desde España. Con una oficina específica en Madrid (Goya, 31) que parte con cinco banqueros para clientes de México, Colombia y Perú.

Esta es la tercera unidad de banca privada internacional especializada que BBVA habilita en el mundo, tras las de Estados Unidos y Suiza.