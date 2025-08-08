Citi incorpora a Guillermo Baygual (JPMorgan) como codirector global de M&A

El banco estadounidense Citi ha anunciado la incorporación de Guillermo Baygual como codirector global de Fusiones y Adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), para liderar conjuntamente la franquicia de asesoría estratégica junto con Drago Rajkovic, cuyo nombramiento fue anunciado el mes pasado.

Baygual, que ha desarrollado su carrera profesional durante 27 años en JPMorgan, donde recientemente ha desempeñado sus funciones como codirector global del grupo de Infraestructura e Inversores Estratégicos, que incluye a clientes de fondos de capital privado (Financial Sponsors), se unirá oficialmente a Citi el próximo mes de septiembre y tendrá su base en Londres.

En este sentido, desde Citi destacan la amplia experiencia del banquero liderando tanto sectores globales como cobertura por países y M&A.

"Guillermo es un banquero excepcional con más de tres décadas de experiencia liderando equipos globales tanto en M&A como en cobertura de Banca de Inversión, y ha completado una larga lista de transacciones de fusiones, adquisiciones y financiamiento", señala la entidad dirigida por Jane Fraser.

Este fichaje global de Citi se suma a la reciente incorporación local en España de Borja Figaredo (ex Lombard International Assurance, Utmost) como responsable de Planificación Patrimonial y Seguros, y las promociones de Íñigo de Guindos y Jaime Ubago como banquero privado y consultor de inversión, respectivamente.