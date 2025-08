Maxime Carmignac: "Los inversores deben infraponderar EEUU y apostar más por el resto del mundo"

Maxime Cargminac, consejera delegada de Carmignac para el Reino Unido, es la hija -ya designada como heredera- de Edouard Carmignac, fundador de la mayor gestora independiente de Francia (con 37.100 millones de euros) que lleva por nombre su apellido.

La hija del gurú de las inversiones galo ha vivido y trabajado en París, Londres y Nueva York. No siempre ha estado en Carmignac, también ha probado la dureza de otras entidades como McKinsey o Visium AM.

Comenzó en banca de inversión, luego fue consultora y más tarde hizo de analista y gestora de carteras.

Desde 2013 lleva las riendas del negocio británico de Carmignac, y también es miembro del Comité de Desarrollo Estratégico de la gestora de activos, donde desempeña un papel fundamental en la definición de la estrategia de la firma, con especial atención a la inversión responsable y las soluciones de inversión.

En su reciente paso por Madrid, atendió a EL ESPAÑOL-Invertia en una entrevista en la que se trataron temas como la geopolítica, la inversión verde, el papel de España para el negocio de la gestora francesa o el Carmignac del futuro cuando su padre se retire.

Las gestoras de fondos han entrado en una carrera por la consolidación. ¿Veremos a Carmignac en una gran operación corporativa?

El objetivo final de Carmignac es mantenerse independiente. Valoramos mucho la independencia. Ser independientes es la única forma de dar el mejor servicio posible a los clientes. Si eres parte de un grupo cotizado, tienes que cumplir las órdenes de la empresa matriz, satisfacer a los accionistas externos, y así no controlas tu propio destino.

Y para eso somos conscientes de que Carmignac tiene que estar en manos de la familia. Pero eso en términos de propiedad, de accionariado. Internamente, en cuanto a los equipos de gestión y los directivos, en términos de liderazgo, priorizamos la meritocracia. Queremos poner a la mejor persona posible a liderar el negocio.

Usted lleva el negocio británico de la firma. ¿Qué representa el Reino Unido para una gestora paneuropea de ADN francés?

Londres ha sido un sitio fabuloso para la atracción de talento. Ahora, la mitad de nuestro equipo de inversiones está basado en Londres. El equipo de renta fija está en París, y el equipo de renta variable en Londres. Londres sigue siendo un gran lugar para atraer talento de EEUU, Asia o Australia. Para un extranjero, es mucho más fácil mudarse a Londres que a París. Al contrario de lo que algunos puedan pensar, desde el Brexit ha sido más fácil captar personas altamente cualificadas para puestos como los que nosotros ofrecemos.

Y España, ¿qué rol juega para Carmignac?

España es muy importante para Carmignac. Nos hemos convertido en uno de los mayores actores de renta fija, y los inversores españoles aman la renta fija. Tuvimos un gran éxito aquí con el Carmignac Sécurité, y ahora el equipo comercial nos cuenta que los clientes españoles están diversificando más hacia fondos de bonos flexibles, crédito, etc. Esto supone un segundo empujón de España para Carmignac.

Hace un año lanzaron su primer fondo de capital privado. ¿Qué balance hacen de esta experiencia?

Los resultados de nuestro primer producto de private equity han sido más altos que las expectativas que teníamos. Ha rentado más de un 20% en un año. Estamos muy contentos. Es un proyecto básico para diversificar nuestro negocio en activos ilíquidos. Somos ambiciosos en este segmento. Hemos formado una alianza a largo plazo con Clipway, del que tenemos un pequeño porcentaje del accionariado, y donde coinvertiremos con ellos en secundarios de capital privado. Y eso es mágico en el private equity. Porque no pagas comisiones cuando coinviertes, y los clientes podrán beneficiarse de esto.

¿Sus próximos pasos en el segmento del capital privado irán dirigidos a los inversores minoristas conforme a la nueva normativa de la UE?

Las nuevas estrategias alternativas ilíquidas que lanzaremos serán también para minoristas. El dirigirte a los minoristas es una cuestión de tiempo y educación. Tenemos que ser pacientes y hacer muchos esfuerzos de transparencia con ellos. También tenemos que ser disciplinados, empezar con poco porcentaje de cartera e ir a más a medida que lo anterior se consiga.

¿Cree que Carmignac tiene nombre o marca suficiente como para competir en los activos privados con gigantes como Blackstone, Apollo, KKR, CVC o Ardian?

Sí podemos competir con las grandes gestoras alternativas porque ellas se centran en clientes institucionales y activos privados, y nosotros venimos del mundo de los clientes privados o minoristas y los activos públicos. Por lo tanto, las grandes gestoras alternativas deben priorizar legalmente a los clientes institucionales, mientras que Carmignac puede tratar al cliente privado o minorista como ciudadanos de primera clase. Nos llevará tiempo. No tenemos marca suficiente aún en ilíquidos, pero nuestra alianza con Clipway, nuestro enfoque en un producto diferenciado de coinversiones en secundarios y nuestro rendimiento superior deberían ayudarnos a lograrlo.

Carmignac, y en particular usted, han abanderado la ASG en los fondos de inversión. Sin embargo, la sostenibilidad está en entredicho desde la Administración Trump, un sentimiento que parece empieza a calar en otras partes del mundo. ¿Cree que las inversiones verdes están acabadas o volverán por sus fueros?

Respecto a la ASG, ahora es tiempo de brillar. Precisamente el ser independientes nos ha permitido ahondar en la ASG y mantener nuestras convicciones. La ASG ha sido siempre parte de nuestra estrategia de inversión. Mi padre siempre dice que "una compañía que no opera en armonía con su entorno, está abocada al fracaso".

Lo cierto es que la demanda de ASG ha ido a menos los últimos años, pero si esta demanda se equilibra, será en favor de aquellos que hayan sobrevivido. Y nosotros seremos parte de los supervivientes. Con Donald Trump como presidente de los EEUU, algunos se han olvidado de la ASG, pero es un gran error. Para nuestra generación y las generaciones venideras. Hay una gran oportunidad ahora para liderar esta industria e influenciar en cómo queremos que sea el futuro.

¿Cómo valora a la Administración Trump en general, sus políticas y la guerra de aranceles?

Intento ver el vaso medio lleno. Lo que está pasando con Trump es una gran oportunidad para Asia, Europa y la gestión activa. Antes podías sentarte en un ETF del S&P 500 y te dejabas llevar con la subida. Pero ahora, con mayor volatilidad e incertidumbre, necesitas una mayor energía y flexibilidad en términos de asignación geográfica o de activos. Y eso es lo que nosotros hacemos. La gestión pasiva ya no va a ser suficiente.

Entonces, ¿qué cartera recomendaría Maxime Carmignac a un inversor hoy día?

En este contexto, mi cartera ideal es la que tiene conformada el Carmignac Patrimoine. Tras sus años de gloria hacia 2010, ha sufrido una profunda reestructuración porque luego tuvo años de resultados peores. Es muy flexible, puede frenar las caídas, y tengo mucha confianza en su equipo. La rentabilidad ha sido muy sólida con este nuevo equipo.

Idealmente, ahora habría que tener algo de oro como cobertura, evitar los activos en dólares, y apostar por Europa y Asia, eligiendo las mejores acciones en determinados sectores. En definitiva, infraponderar EEUU y sobreponderar el resto del mundo. Mi padre está muy sorprendido positivamente por lo que Friedrich Merz está consiguiendo en Alemania, intentando apalancar su economía para crecer ellos y el resto del continente.

Hablando de su padre, sus cartas son de lectura obligada para los inversores europeos, al nivel casi de las de Warren Buffett. ¿Quién escribirá las futuras cartas de Carmignac cuando Edouard se jubile?

Mi padre es un gran pensador, pero lo cierto es que tiene muy buenos equipos alrededor de los que se nutre: en renta fija, acciones y activos mixtos. En todo caso, mi padre es un gran escritor y un gran inversor, algo que no mucha gente logra conseguir. Es un gran reto. Pero no quiero pensar ahora en quién escribirá las cartas cuando él no esté. Todavía está muy activo y presente en el día a día de Carmignac.