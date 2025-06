Luis Megías: "BlackRock deja un balance positivo de 30.000 millones de euros en la economía española"

BlackRock, la mayor gestora del mundo con 11,5 billones de dólares (9,9 billones de euros) en activos, está en todos lados. Sus fondos controlan desde los puertos del Canal de Panamá hasta la nueva Torre Castelló en el barrio de Salamanca de Madrid.

La firma incluso asesora al Fondo de Desarrollo de Ucrania, entidad creada por el Ejecutivo de Zelenski para impulsar la reconstrucción del país una vez concluya la guerra provocada por la invasión de Rusia.

Y como el mayor inversor institucional del planeta que es, España también tiene un hueco en sus carteras. En concreto, BlackRock gestiona 50.000 millones de euros en recursos de clientes españoles, mientras que su inversión en España -acometida con dinero del resto de sus clientes a lo largo y ancho del mundo- asciende ya a los 80.000 millones, lo que arroja un balance positivo para nuestro país de 30.000 millones de euros.

Luis Megías, responsable de BlackRock para Iberia, en un instante de la entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales Photo, EL ESPAÑOL.

La voz de BlackRock en España es Luis Megías, quien pronto cumplirá su segundo aniversario al frente de la entidad, a la que llegó tras doce años en BBVA AM y con una larga trayectoria a sus espaldas que incluye firmas de primer nivel como Goldman Sachs, DWS o Citi.

Mientras los gestores de BlackRock analizan sus futuros pasos en Naturgy, la compañía sigue redoblando su apuesta por los activos alternativos o privados, empieza a empujar sus productos cotizados del bitcoin y del sector europeo de la defensa, y continúa expandiendo el alcance de la tecnología financiera de Aladdin entre otras entidades españolas.

Como casa estadounidense y la mayor gestora del mundo que es, ¿qué lecciones deja Warren Buffett al mercado ante su próxima retirada de Berkshire Hathaway?

Buffett, como muchos otros, es uno de los que han contribuido a algo en lo que nosotros creemos mucho. El desarrollo del mercado de capitales y atraer a inversores hacia el mundo de la inversión. Su trayectoria, más allá del gran retorno que ha conseguido para sus inversores, representa un proceso muy visible de convertir ahorradores en inversores, y de desarrollar el mercado de capitales, sobre todo el americano, que es el reto que tenemos los europeos.

Desde la agresiva e incierta guerra arancelaria de la Administración Trump, los inversores parece que están llevando su dinero hacia Europa y Asia. ¿Tiene sentido quedarse fuera de Estados Unidos en estos momentos?

Yo llevo casi 30 años en los mercados financieros y cada año ocurren eventos de todo tipo. Lo que cambia es la naturaleza del evento, pero la volatilidad es constante. En realidad, la volatilidad no es mala, es el coste que tenemos que asumir los inversores para conseguir rentabilidad. Sin riesgo, no hay retornos. Lo que hay que hacer es saber gestionar ese riesgo y adaptarlo a las necesidades de cada inversor, a sus objetivos y a su horizonte temporal. Fijaos en los índices bursátiles este año, pese a la volatilidad y las correcciones de principios de año, están en máximos históricos. Por tanto, hay que ser muy disciplinado a la hora de invertir.

Dicho esto, seguimos siendo constructivos en nuestra visión de los mercados financieros. Lo somos ahora y lo hemos sido en los primeros seis meses del año, aun con las políticas arancelarias de la Administración americana. Porque miramos a largo plazo. Nosotros seguimos sobreponderados en EEUU, sobre todo en renta variable, porque no somos inversores a corto plazo. Los fundamentos de la economía americana siguen siendo los mismos. Quizás sí ha habido algo de rotación. Arrancamos el año algo más negativos en Europa, y ahora estamos en una posición más neutral. Hemos visto que como consecuencia de todo esto, ha habido redirección de flujos hacia el mercado europeo, pero también es cierto que Europa estaba muy infraponderada por parte de todos los inversores, y cerrar esa brecha de infraponderación, ya te explica la afluencia de dinero y los buenos resultados que está teniendo. Pero lo correcto es diversificar en una cartera de calidad con activos de todas las zonas geográficas.

En renta fija americana, sin embargo, somos algo más cautos. El mercado está descontando, sobre todo en EEUU, unos niveles de inflación más bajos de lo que nosotros esperamos a medio y largo plazo y, como consecuencia, descuenta bajadas de tipos más agresivas de las que nosotros pensamos. Creemos que todo lo que ocurre en el mundo (guerra arancelaria, la transición energética, el proceso de IA, que a largo plazo traerá ganancias de competitividad pero a corto plazo conllevará inversiones muy grandes…) son medidas que traen una mayor inflación.

Luis Megías, responsable de BlackRock para Iberia. David Morales Photo, EL ESPAÑOL.

¿Cree que Jerome Powell acabará su mandato al frente de la Fed o Trump forzará su despido? De momento, no ha hecho más que dificultarlo…

Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, ni tampoco tenemos opinión. Actuamos en consecuencia cuando los eventos ocurren, sea cuales sean. Pero lo bueno que tiene EEUU es el funcionamiento de su sistema. Y como sistema, EEUU va a seguir continuando.

¿Hasta dónde llega el compromiso de BlackRock con España?

El volumen de activos gestionados por BlackRock de clientes españoles, está en 50.000 millones de euros. El volumen que desde los diferentes fondos de inversión que en todo el mundo invierten en la economía española, ya ha alcanzado los 80.000 millones de euros: 43.000 millones en acciones cotizadas, 20.000 millones en deuda pública española, 13.500 millones en deuda corporativa, y 3.500 millones en activos no cotizados. Todo esto puede crecer hasta donde nuestros clientes quieran. No es nuestro dinero, es su dinero.

Luis Megías posa en la sede de BlackRock España, en la Torre Picasso de Madrid. David Morales Photo, EL ESPAÑOL.

Como principal financiador de la economía española, ¿qué le parece el nuevo segmento bursátil BME Easy Access?

Sin entrar a valorar esta iniciativa concreta, pero esta iniciativa y cualquier otra que ayuden a desarrollar el mercado de capitales, son positivas. Somos unos convencidos del círculo virtuoso del mercado de capitales. Por una parte, las personas pueden entrar a invertir sus ahorros y así cumplir sus objetivos vitales de una mejor forma. Y por otra parte, esos ahorros se traducen en inversión productiva en la economía, que genera crecimiento económico, empleo y prosperidad para el país. Todos los retos que tenemos en Europa de innovación, tecnología, defensa, competitividad… tienen que financiarse, y la forma de financiarse es el mercado de capitales. Por tanto, cualquier iniciativa que fomente el desarrollo del mercado de capitales, es muy bienvenida. En nuestro caso, el círculo virtuoso de BlackRock resulta en un gap positivo de 30.000 millones de euros para la economía española. Gestionamos recursos de clientes españoles por 50.000 millones, pero invertimos en España con todos los recursos 80.000 millones.

¿Cuál es la hoja de ruta de BlackRock-GIP en Naturgy? Acordaron con el Gobierno mantenerla en bolsa hasta 2027…

Yo no soy la persona competente para responder. El equipo gestor del fondo correspondiente tomará la mejor decisión posible en torno a esta posición, y cualquier otra, siempre considerando lo que es mejor para los clientes de ese fondo. Le corresponde a ellos decidirlo.

"Seguimos sobreponderados en EEUU, los fundamentos siguen siendo los mismos y somos inversores de largo plazo"

Los activos alternativos son ahora la punta de lanza de las firmas de inversión. BlackRock tiene un acuerdo con Bestinver en España. ¿Qué ventajas y potencial ven en los activos privados?

Creemos que las infraestructuras y la deuda privada son los activos que más van a crecer en términos relativos. De ahí las compras corporativas que hemos hecho recientemente de gestoras o proveedores de datos: GIP, HPS y Preqin.

Nuestra tesis es que el mayor inversor en infraestructuras siempre ha sido el sector público, pero la alta demanda de infraestructuras que hay (desde infraestructuras clásicas como aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, a las modernas como centros de datos) en todo el planeta, cuando vemos los déficits públicos que existen, no va a ser suficiente el dinero público, va a necesitarse el dinero privado. Es una oportunidad muy clara para obtener rentabilidad.

En otro campo, estamos viviendo un proceso de desintermediación financiera. Antes, el motor central de la financiación era el bancario, pero hoy hay cada vez más fuentes alternativas de financiación privada. También es una oportunidad atractiva de rentabilidad para los inversores.

Las gestoras se han lanzado a una espiral de lanzamientos de ETF sobre defensa europea al tiempo que algunos analistas alertan de que el sector vive una burbuja de valoraciones. ¿Hay riesgo de que se explote pronto?

Hemos lanzado un ETF de defensa y nos unimos a otras casas que también lo han lanzado. Como en otros activos, ofrecemos a nuestros clientes opcionalidad. No le estamos diciendo a nuestro cliente que compre el ETF de defensa, pero estamos atendiendo a la demanda de los clientes, y la decisión de invertir en defensa es de cada uno de ellos, o de los asesores que les ayudan a construir su cartera. En España tenemos una oferta amplísima de más de 600 fondos y ETFs registrados, y ahora completamos esa oferta con la temática de defensa.

Luis Megías, BlackRock. David Morales Photo, EL ESPAÑOL.

Ya han traído a Europa su producto sobre bitcoin. ¿Qué recibimiento está teniendo?

El ETF de bitcoin en EEUU ha sido el ETF con mayor y más rápido crecimiento de volumen de la historia. Ya tiene 70.000 millones de dólares bajo gestión, en menos de un año. En Europa, sin embargo, la legislación es diferente. Pero sí se ha lanzado un ETP. Ya tiene 300 millones de dólares. En nuestro caso, igualmente, es un producto más de nuestra gama, sin recomendación alguna sobre el subyacente. Si contratas el ETP desde un bróker, ya habría opción de acceso para inversores españoles, aunque esté registrado en otras bolsas europeas.

Larry Fink fue un pionero en abanderar la inversión sostenible, pero parece que ahora no hay consenso mundial ni político sobre una economía más verde. ¿Ha cambiado la postura de BlackRock sobre la sostenibilidad?

El cambio climático es una realidad. Y Larry Fink fue pionero en poner el riesgo climático como un riesgo financiero más: tienes que identificarlo, cuantificarlo y gestionarlo. A día de hoy, no ha cambiado un ápice esta visión. Pero sí ha pasado con la sostenibilidad en general que ha dejado de ser sólo un riesgo financiero, y se ha politizado con opiniones cada vez más enfrentadas en distintas partes del planeta. En Europa tenemos una visión más desarrollada que, incluso, se ha introducido por normativa. En EEUU, sin embargo, se introdujo por una creencia, no por normativa, y es ahí donde más se ha politizado y polarizado, con Estados muy defensores de este mundo como California y otros Estados muy detractores como Texas. BlackRock no ha cambiado su forma de pensar y gestiona las carteras igual, gestionamos más de 1 billón de dólares de forma sostenible en el mundo en nombre de nuestros clientes. Lo que hace BlackRock es cumplir la ley, que es distinta en cada uno de los mercados donde operamos. Esto es lo que genera titulares por la politización y polarización que hay, y lo que abre el debate sobre la sostenibilidad.

Y en cuanto a producto, como en otros, ofrecemos opcionalidad a nuestros clientes. Específicamente, tenemos productos desde el marrón más oscuro (nada sostenible) hasta el verde más claro (muy sostenible). Las decisiones de inversión son de los clientes y sus asesores.

Luis Megías, BlackRock. David Morales Photo, EL ESPAÑOL.

Su plataforma tecnológica Aladdin cada vez tiene más clientes institucionales en España. ¿Hasta dónde esperan que crezca?

Aladdin es la tecnología y el sistema de BlackRock para gestionar el riesgo de todas nuestras inversiones, abierto para otros clientes. Tiene más de 1.400 clientes en el mundo, que ya generan más de 1.600 millones de dólares en ingresos, como el 7% del total global, y que da trabajo a 7.000 ingenieros de BlackRock sobre un total de 23.000 empleados.

Cada año destinamos 450 millones de dólares para desarrollar Aladdin. Cada vez que uno de los 1.400 clientes piden una actualización, los otros 1.399 se benefician de ella. Esto hace que sea muy difícil de replicar. Porque la tecnología necesita dinero y tiempo para que el sistema sea sólido, aquí hay mucho de prueba y error. 30 años de este modelo te genera una solidez en el sistema que es muy difícil de replicar. La tecnología por sí misma no genera valor añadido, lo que lo genera es qué haces con ella, tus decisiones de inversión, tu asesoramiento al cliente.

En España, que se hayan hecho públicos, lo tienen Santander AM, CaixaBank Banca Privada y Mapfre AM, pero estamos trabajando con muchos otros. En la parte de activos alternativos, lo han contratado en torno a una decena de gestoras. Hay que tener en cuenta que en España y en Europa, los software de gestión en muchos casos proceden de finales de los 80 y los 90, y empieza a haber cierta obsolescencia tecnológica. Y estamos viendo como, en la parte de asesoramiento, cada vez más se están ofreciendo soluciones o carteras de inversión a importes de entrada más pequeños, y la única forma de hacer eso es con tecnología. Sólo puedes generar escala con tecnología.