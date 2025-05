KKR, el dueño del Sónar o el Viña Rock que ahuyenta a las bandas, tiene al exdirector de la CIA como jefe en Oriente Medio

El fondo de capital riesgo estadounidense KKR está en el centro de la polémica, aunque sus socios responsables nunca hubieran imaginado que lo estaría por un activo de su cartera como son los festivales de música. Varias bandas -entre ellas, Sons of Aguirre, Reincidentes, Boikot, La Raíz o Fermín Muguruza- han rechazado actuar en aquellos festivales propiedad de este fondo, a quien acusan de apoyar el genocidio palestino.

Hablamos de citas por toda la geografía española como el Sónar de Barcelona, el Viña Rock de Villarrobledo (Albacete), el Arenal Sound de Burriana o el FIB Benicàssim, estos dos últimos en Castellón.

Mientras la animadversión en torno a KKR va in crescendo en España desde el espectro político de la izquierda, el fondo americano echó más leña al fuego hace tan sólo un mes, cuando nombró al exdirector de la CIA, David Petraeus, como presidente para su rama de operaciones en Oriente Medio.

Superstruct Entertainment

En 2024, KKR adquirió junto a CVC el grupo de ocio y entretenimiento en vivo Superstruct Entertainment al fondo Providence por unos 1.250 millones de euros al tipo de cambio actual. Superstruct posee y administra más de 80 festivales de música en una decena de países de Europa y Australia.

En España, además de los citados, también controla festivales como O Son do Camiño, Monegros Desert Festival, Resurrection Fest, Love the Twenties o Granada Sound, entre otros. Pero, ¿qué tienen que ver KKR, Superstruct, Israel y Palestina?

Pues que KKR, propietario de conciertos y festivales tan famosos a través de Superstruct, también es socio mayoritario de Axel Springer, conglomerado de medios (Bild, Business Insider, Politico o Welt) que paralelamente tiene bajo su paraguas una plataforma inmobiliaria, la cual oferta viviendas en territorios ocupados en Palestina por Israel. Además, KKR es inversor de Guesty, plataforma de software de gestión de propiedades inmobiliarias con sede en Israel, tal y como publicó El Salto.

Los grupos que participan en este tipo de festivales, con una marcada vertiente social y progresista, han amenazado con no volver a tocar en ellos mientras no se desliguen de KKR.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó el sábado que el fondo KKR, que gestiona más de 571.000 millones de euros a nivel global, "no es bienvenido" en España y admitió que le preocupa su "penetración" en festivales de música españoles por su vinculación con la expansión de los "asentamientos ilegales" en Palestina.

En el terreno político, Sumar ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno exprese su opinión sobre estas informaciones.

El rol de Petraeus

En medio de este contexto, y para más inri, EL ESPAÑOL-Invertia ha podido constatar que hace poco más de un mes KKR anunció el nombramiento de David Petraeus como presidente de su negocio en Oriente Medio tras crear un equipo de inversión en la región bajo la dirección de Julian Barratt-Due.

El general Petraeus, ya retirado, se unió a KKR en 2013. Es socio del fondo estadounidense, presidente del KKR Global Institute y, desde hace unas semanas, su líder en Oriente Medio.

Viña Rock 2025.

"En su nuevo cargo, el general Petraeus aprovechará su amplio conocimiento de Oriente Medio y sus relaciones con las partes interesadas para reforzar la presencia y las asociaciones de KKR en la región", señaló el fondo norteamericano al anunciar sus nuevas funciones.

Cabe recordar que Petraeus fue director de la CIA entre 2011 y 2012, bajo la presidencia de Barack Obama en la Casa Blanca. También comandó las coaliciones lideradas por Estados Unidos en Irak, con George Bush, y Afganistán, ya con Obama y donde encabezó la retirada de tropas.

En el mundo académico es conocido por ser coautor del libro 'Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Gaza', que ha sido reeditado para actualizarse con su visión sobre el conflicto de Israel en la Franja de Gaza y la guerra rusa en Ucrania.

Un nuevo episodio que puede recrudecer esta particular batalla entre KKR y las bandas de música españolas, ya de por sí soliviantadas ante las polémicas inversiones del fondo.