El fin de la 'golden visa' echará a chinos y rusos, pero las fortunas latinas se quedarán en España

El 3 de abril de 2025 será recordado como el día en el que se eliminaron los visados de inversor en España o, como se les conoce popularmente, las golden visa. Desde 2017 hasta 2023, estos visados especiales han permitido a 14.576 ciudadanos no comunitarios obtener la residencia en nuestro país.

Un 23% de los permisos concedidos por España en ese periodo procedía de China, un 22% de Rusia, un 7% del Reino Unido y un 5% de Estados Unidos, entre otras nacionalidades. Por tanto, la supresión de esta residencia para inversores afectará de pleno a los altos patrimonios chinos y rusos, sobre todo, que ahora tendrán más difícil entrar y asentarse en nuestro país. Sin embargo, y pese al temor generado en los últimos meses, los expertos creen que las grandes fortunas latinoamericanas seguirán viniendo a España, con o sin golden visa.

El pasado 3 de enero se publicó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en cuya disposición final vigesimoprimera se introduce la modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización por la que se eliminan los visados de inversor. Tres meses después, la medida entra en vigor.

Desde su implementación en 2013, este programa ha permitido a ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE) obtener la residencia en España a cambio de inversiones significativas, especialmente en bienes inmobiliarios.

Suponiendo que la totalidad de estas solicitudes se dirigiera a la compra de inmuebles con la inversión mínima de 500.000 euros, la inyección total en el sector inmobiliario habría sido de unos 7.300 millones de euros, con una media anual de, aproximadamente, 1.040 millones de euros, estima Rafael Rabat, socio fundador de Norz Patrimonia.

En el mismo periodo, la inversión pública para la construcción de vivienda ascendió a 14.000 millones, con una media anual de 2.000 millones, mientras que la inversión privada prevista sólo para 2024 fue de unos 10.500 millones de euros. Esto sugiere que, si bien la golden visa ha tenido un impacto en el mercado de propiedades de lujo en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante, "su influencia en el conjunto del mercado inmobiliario español ha sido limitada", según Rabat.

Oficialmente, el Gobierno ha decidido eliminar la golden visa como medida para frenar la especulación inmobiliaria. Pero también ha sido una decisión impuesta desde Bruselas. "Es un mensaje europeo amplio, no tanto de Pedro Sánchez, de que por 500.000 euros estamos dejando entrar a la UE a gente de dudosa procedencia y, por tanto, vamos a proteger nuestras fronteras", pone en contexto Jorge Martínez, counsel en el departamento fiscal de Andersen. "La vivienda no ha tenido tanto que ver, no va por ahí el tema", cree el abogado.

¿Fuga de capitales hacia el Mediterráneo?

La eliminación del visado de residencia por inversión representa un cambio significativo en la política migratoria y económica de España. Aunque bien es cierto que países como Portugal han restringido sus programas, limitando la compra de viviendas en grandes ciudades para evitar la inflación de precios. "De seguir un camino similar, España podría redirigir estas inversiones hacia sectores productivos en lugar del mercado inmobiliario", opinan desde Norz Patrimonia.

Para Rabat, "la eliminación de la golden visa podría reducir la demanda de propiedades premium en zonas urbanas y costeras, pero no resolvería el problema estructural del acceso a la vivienda en España, que está más vinculado a la escasez de oferta que a la demanda".

Además, advierte de que, "si no se ofrece un incentivo alternativo, España podría perder competitividad frente a otros países europeos que mantienen programas similares, como Grecia, Malta y Chipre".

El asesor financiero de Norz se refiere a nuevas fórmulas para captar inversión extranjera o incentivos para inversiones estratégicas como tecnología, energías renovables o industria; programas de residencia específicos para emprendedores y startups (nómadas digitales), o visados para profesionales altamente cualificados en sectores clave. De esto depende en buena medida que España consiga un "crecimiento económico equilibrado".

Las fortunas latinas se quedan

Caso distinto a los inversores chinos y rusos son las grandes fortunas procedentes de México, Colombia, Venezuela o Perú, que se han lanzado en masa a por el ladrillo madrileño en el barrio de Salamanca o el paseo de la Castellana. Tanta es su pujanza, que bancos como el Santander ya han abierto un centro de negocio específico en Madrid para atender a las grandes fortunas internacionales, en especial a las latinoamericanas.

A juicio de Martínez, de Andersen, "la inversión latinoamericana no va a frenarse porque se acabe este chollo". Tal y como explica, de cada diez operaciones que el despacho hace con inversores latinos, apenas dos son por la golden visa.

"La mayoría son inversiones por otros motivos: diversificación patrimonial, tener una segunda vivienda en Europa como plan b migratorio ante la inestabilidad política en sus países de origen e, incluso, algunos han comprado un piso porque tienen hijos estudiando en universidades privadas y escuelas de negocio de España y así lo usa toda la familia, que puede venir a verles. Mandarles a estudiar una carrera, un máster o un MBA a EEUU es muy caro, y España tiene buenas condiciones de vida, centros de primer nivel, un precio abordable y una lengua común", destaca el abogado.

En definitiva, "es una lástima que quiten las golden visa, porque, como despacho, nos ha permitido trabajar con muchas familias importantes". No obstante, "no va a ser una hecatombe. Se dejará notar, pero no lo vendería como una catástrofe", confía Martínez.