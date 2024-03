El exCEO de Beka Values tendrá que compensar a los minoritarios tras resolverse su arbitraje con el grupo

El caso del ex consejero delegado de Beka Values, José Luis Blázquez, contra el grupo Beka pone punto y final. El ejecutivo y la firma de inversión estaban a la espera de que la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid emitiera un laudo, ya que ambas partes habían acordado someterse a su arbitraje.

Este laudo ya ha sido publicado. Si bien es de carácter secreto, fuentes conocedoras de su resolución aseguran que la decisión de la corte ha sido la de penalizar a Blázquez con el pago a los accionistas minoritarios de Beka Values -unos cinco o seis- de una cantidad cercana a los 20.000 euros.

De un lado, Blázquez reclamaba a Beka cerca de 10 millones de euros como compensación por “los múltiples incumplimientos de su acuerdo de accionistas con Beka Finance”, tal y como publicó este periódico hace un año.

El fundador y exCEO de Beka Values solicitaba compensaciones económicas derivadas de la pérdida de valor de su participación como consecuencia de la paralización de la actividad de la agencia desde su cese hasta la revocación de la autorización para operar por parte de la CNMV, así como las cantidades económicas que debería haber percibido desde su destitución hasta la formalización del laudo arbitral.

Por su parte, y como ha adelantado ‘El Confidencial’, Beka solicitaba a Blázquez unos 6 millones por perjuicio a la agencia de valores, a través de la que se hubiera canalizado el negocio de banca privada.

El laudo, que llega con varios retrasos desde septiembre, no es recurrible. Desde Beka no han hecho comentarios al respecto. Mientras que Blázquez señala que “el laudo no es público y no puedo comentar nada al respecto. Existen todavía procesos abiertos en manos de mi equipo jurídico y prefiero centrarme en los proyectos actuales que estoy lanzando ya”.