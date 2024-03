Renta 4 irrumpe en el mercado de ‘criptos’ con un fondo de bitcoin y ethereum

Renta 4 irrumpe en el mercado de las criptomonedas con un fondo de bitcoin y ethereum. El banco ha lanzado el fondo de inversión libre (o hedge fund) Renta 4 Cripto, que invertirá una mayoría de su cartera en las dos criptodivisas ‘reinas’.

Y lo hará, según su folleto en la CNMV, a través de instrumentos financieros cuya rentabilidad se encuentre vinculada a tales monedas, que no incluyan un derivado implícito (ETC, ETN, ETF o cualquier instrumento de los denominados delta one), que dispongan de negociación diaria, en la que el precio de mercado se determine a partir de operaciones de compraventa realizadas por terceros y con un volumen de negociación suficiente.

Más concretamente, se invertirá un mínimo del 50% en productos cotizados cuyo subyacente sean las criptomonedas bitcoin y ethereum. Respecto al resto de la exposición, será en altcoins -cualquier criptomoneda que no sea bitcoin y ethereum- con una capitalización bursátil mayor a 1.000 millones de euros.

La gestora de Renta 4 recuerda en el folleto del fondo que “estas inversiones son de muy alto riesgo y las criptomonedas no están reguladas ni supervisadas”.

Además, la exposición máxima del fondo a los activos subyacentes será del 300% del importe del patrimonio neto. Para ello empleará como cobertura e inversión, derivados financieros negociados en mercados organizados.

Segundo 100% 'made in Spain'

El vehículo de Renta 4 es el segundo de derecho español en el mercado de las ‘criptos’, tras el lanzado por A&G el pasado julio. Gestionado por Román González y Rubén Ayuso, Criptomonedas FIL sube más de un 56% en lo que llevamos de año.

En el mercado ya había varios fondos que abordaban el mundo de las criptodivisas con socios españoles de por medio, aunque no son 100% locales al estar registrados en distintas jurisdicciones. El caso más conocido es el de Protein Capital, que cotiza en Luxemburgo.

El fondo de Renta 4 nace con tres clases de participaciones, todas ellas para inversores profesionales y una, además, para el servicio de gestión discrecional de carteras: C, desde 10.000 euros y con comisiones de gestión y resultados del 0,75% y el 15%; A, desde 30.000 euros y con 1,5% y 15%, respectivamente, e I, a partir de 500.000 euros y con los mismos precios que la clase C.