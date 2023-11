John Tidd, la nueva estrella del ‘value’, ultima el lanzamiento de una gestora con Hamco

El segmento del value investing patrio pronto tendrá una nueva gestora entre sus referentes. John Tidd Kimball, que ha emergido con fuerza durante los últimos cuatro años con su Hamco Global Value Fund, ultima el lanzamiento de su propia gestora de activos.

Tidd ha inscrito la gestora Hamco AM en el Registro Mercantil de Madrid, pendiente de su autorización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ha puesto 200.000 euros para su constitución y el socio único es Hamco Financial, holding desde el que hoy asesora el fondo, que está administrado por Andbank Wealth Management.

Su estrategia, de pequeñas y medianas compañías cotizadas en las bolsas mundiales, ya suma 83 millones de euros de casi 2.100 partícipes.

El fondo sube un 8,8% en lo que llevamos de ejercicio y, en 2022, año en el que tanto las acciones como los bonos sufrieron un gran revés por la inflación, las subidas de tipos y la guerra rusa en Ucrania, la estrategia logró navegar a contracorriente y revalorizarse un 29,1%.

Con casi cuatro décadas de experiencia en los mercados, Tidd ha visto de todo y ha vivido decenas de ciclos alcistas y bajistas. Comenzó su carrera en los Estados Unidos, en entidades como Neworld Bank, First Boston Corporation o JPMorgan & Co. Más tarde, en Citibank, se movería entre Madrid, Nueva York y Londres. En 1999, también fundó el Horizon Growth Fund, manejado desde Uruguay.

Más competencia para el 'value'

En el consejo de administración de Hamco AM, que está presidido y dirigido por el propio Tidd, le acompañan Gabriel Martínez de Aguilar -socio director general de Naos Partners, consejero de BBVA AM y anteriormente ligado a bancos como Banif, Citi, Barclays Global Investors o Afina (Commerzbank)- e Hilario Navarro Segura.

Con este proyecto, Tidd competirá de tú a tú con grandes nombres de la inversión en valor como Francisco García Paramés (Cobas), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (Azvalor), Bestinver, Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete (Panza Capital), Iván Martín (Magallanes Value Investors), Horos AM, Valentum, True Value o La Muza, de los Urquijo.

