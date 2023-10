El segmento de ultrarricos de CaixaBank planea doblar su patrimonio en dos años, hasta los 10.000 millones

El segmento de ultrarricos que CaixaBank estrenó hace menos de año y medio crece más rápido de lo esperado. Tanto es así, que OpenWealth ya planea duplicar sus principales métricas a dos años vista. En la actualidad, supervisa a 25 grandes clientes con 4.300 millones de euros en activos, y su ambición es alcanzar los 50 clientes y los 10.000 millones para finales de 2025.

OpenWealth, liderado por Sol Moreno de los Ríos, es el servicio de consultoría patrimonial independiente para grandes fortunas (UHNW, por sus siglas en inglés) con el que CaixaBank pretende competir con la banca suiza, la americana o la andorrana. El promedio del patrimonio de sus clientes es de 200 millones de euros.

El equipo arrancó con cinco asesores y prevé cerrar el año con una docena, con incorporaciones adicionales en 2024. Esta unidad dispone de oficinas propias en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia y, tal y como avanza su responsable, pronto abrirán otra en la zona norte de España, "posiblemente para País Vasco y Navarra".

[Amancio Ortega cede a su esposa, Flora Pérez Marcote, la presidencia de su fundación]

No todo el mundo puede ser cliente de OpenWealth. Se necesitan 50 millones de euros como mínimo para acceder a este selecto 'club'. Y el grupo no quiere que el alto crecimiento destruya su aura de exclusividad. Por eso, "no lo escalaremos más allá de los 10.000 millones, queremos dejarlo como la sala VIP del banco".

La personalización del servicio se deja notar en los ocho clientes que cada consultor puede llevar como máximo.

[CaixaBank estima que "no tiene sentido gravar más a la banca" y que las hipotecas bajarán a mediados de 2024]

Además, dada su naturaleza, los clientes pueden trabajar con OpenWealth aun sin tener depositado su patrimonio en la entidad. Según sus estimaciones internas, este segmento colabora con más de 15 bancos nacionales e internacionales. De hecho, apenas el 25% de los saldos están depositados, asesorados o gestionados por CaixaBank.

En su plataforma multicustodia se asesoran activos procedentes de plazas extranjeras tan potentes como Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido o Singapur.

Juan Gandarias, asesor

Las fortunas de sus clientes provienen en un 50% de eventos de liquidez. Por ejemplo, empresarios que han sacado su compañía a bolsa o la han vendido a un tercero, lo que genera un gran patrimonio de la noche a la mañana que necesita ser invertido. Por otra parte, OpenWealth tiene una relación muy estrecha con 14 family offices que históricamente han amasado grandes fortunas.

Para llegar a buen puerto, Juan Gandarias se incorpora como senior advisor para apoyar en el desarrollo de OpenWealth. El banquero, que hasta la pasada primavera era el máximo responsable de CaixaBank Payments & Consumer, la filial de pagos de CaixaBank, dejó la entidad a finales de junio. Sin embargo, el directivo aseguró que seguiría vinculado al banco como asesor estratégico de algunas de sus filiales, tales como CaixaBank Asset Management, CaixaBank Wealth Management Luxembourg, Wivai o la propia OpenWealth.

En sentido amplio, el modelo de banca privada de CaixaBank está conformado por un equipo de más de 1.000 profesionales especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio. Asimismo, cuenta con 128.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Sigue los temas que te interesan