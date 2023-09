Los fondos soberanos incrementan su apuesta por España a niveles récord: invirtieron 2.900 millones

La apuesta de los fondos soberanos por España ha aumentando a niveles récord. Exactamente, estos fondos llevaron a cabo 11 operaciones en nuestro país por valor de 2.900 millones durante el pasado ejercicio, igualando el máximo establecido en 2014.

Así lo demuestra el último Informe Fondos Soberanos 2023, elaborado por la IE University con la colaboración de ICEX-Invest in Spain, que señala que, además, el primer trimestre de 2023 también fue notablemente activo, destacando la colaboración entre NBIM e Iberdrola en energías renovables y la inversión de Mubadala en biocombustibles.

Publicado poco después de adquisición del 9,9% por parte de Arabia Saudí, el estudio también destaca que el sector inmobiliario y la tecnología fueron las áreas que atrajeron las inversiones más significativas.

Ello se refleja en la intención de GIC de invertir 1.500 millones de euros en viviendas de alquiler en España, mientras que Mubadala continúa con su inversión en residencias para personas mayores en el país.

Por otro lado, la empresa tecnológica de recursos humanos Factorial alcanzó una valoración de unicornio con una inversión de 120 millones de dólares en una ronda Serie C, liderada por Atomico y con la participación de GIC, entre otros.

“Una economía abierta, innovadora y expuesta a la competencia internacional como es la española no puede ser concebida sin una amplia presencia de capital internacional, y así se refleja en el atractivo que muestra España para la inversión”, ha destacado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, durante la presentación del informe.

Más allá de nuestras fronteras, los fondos soberanos realizaron inversiones por un valor de 95.200 millones de dólares durante el pasado 2022. Cerraron 376 operaciones. Estados Unidos atrajo el 60% del valor de las operaciones, muy por delante de sus competidores.

Los inversores soberanos más activos el año pasado -en términos de nuevas inversiones- fueron dos fondos de Singapur: Temasek y GIC. Los fondos de Oriente Medio Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Investment Authority, Qatar Investment Authority y Public Investment Fund. En conjunto, estos seis fondos participaron en más del 80% de las operaciones analizadas.

Los fondos soberanos han experimentado un aumento del 11% en los activos bajo gestión pasando a 11,6 billones de dólares en 2022 desde los 10,39 billones de 2021. Y ello a pesar de las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro, la inflación, tipos de interés históricamente altos y un rendimiento mixto en los mercados financieros en general.

Menos tecnología

A diferencia de 2021, en el que los fondos soberanos invirtieron principalmente en el sector tecnológico, en 2022 se ha producido una diversificación en las industrias que han despertado su interés.

La sanidad ha sido un sector muy activo en cuanto a número de operaciones, aunque el importe medio por operación no haya sido tan elevado como en el caso de las tecnologías de la información, el sector industrial o el inmobiliario, que encabeza la clasificación.

Entre enero de 2022 y marzo de 2023, todas las nuevas inversiones de los fondos soberanos en el sector de la energía han estado vinculadas a las energías renovables, sin ninguna operación en petróleo y gas, por primera vez desde que se creó la base de datos Sovereign Wealth Research del IE Center for the Governance of Change en 2012.

