Value Tree gestionará la sicav The Blue Global Fund, con 600 millones de euros

El equipo de Value Tree Wealth & Asset Management. Imagen cedida.

Espaldarazo a la gestión de la firma de inversión española Value Tree Wealth & Asset Management. La boutique independiente ha obtenido un mandato para cogestionar junto a la luxemburguesa CapitalAtWork -antigua socia de Value Tree- una relevante sicav en Europa, el vehículo The Blue Global Fund Sicav, con más de 600 millones de euros en activos bajo gestión.