Credit Suisse recupera una pequeña parte de la sicav de Leopoldo del Pino pero con Bankinter al mando

Leopoldo del Pino no parece querer desligarse del todo de Credit Suisse. El empresario e inversor, tras mover su sicav Swift Inversiones desde el banco suizo hasta Bankinter en busca de una mayor seguridad por las turbulencias que atraviesa Credit Suisse, le ha dado una segunda oportunidad a este último.

Credit Suisse Gestión perdió la administración principal de la sicav -que aglutina 332 millones de euros de 255 accionistas- en favor del banco español. Sin embargo, ahora ha recibido un pequeño mandato para gestionar una parte de las inversiones de la cartera en colaboración con Miraltabank, el banco de inversión de Emilio Botín O’Shea. Así se desprende de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un rol más secundario, pero menos comprometedor para el helvético.

Por tanto, la confianza en Bankinter como nuevo administrador al mando se afianza al tiempo que UBS, nuevo propietario de Credit Suisse, resuelve los problemas que tiene con su filial en España a raíz del pacto de no competencia en banca privada por tres años que selló con Singular Bank cuando le traspasó su negocio de gestión de altos patrimonios.

Si bien UBS ha trasladado al mercado y a los clientes españoles que puede mantener el negocio de Credit Suisse -no contravendría la cláusula de no competencia al tratarse de una causa sobrevenida y seguiría operando con la marca Credit Suisse a nivel local y no como UBS- y que quiere hacerlo -es más rentable que el que tenían ellos antes-, una guerra judicial se cierne sobre el grupo.

Como publicó Expansión, Singular demandará a UBS si no vende -o cierra- la banca privada de Credit Suisse España antes de septiembre, ultimátum que supuestamente tendría de plazo seis semanas.

Bankinter, el más avispado

Pero UBS se agarra a una excepción en la cláusula que le blinda y que le permite sopesar su vuelta a nuestro país si la banca privada de Credit Suisse España genera unos ingresos menores del 5% sobre los ingresos totales de la entidad resultante a nivel global. El grupo no ha hecho comentarios al respecto.

En pleno torbellino de acusaciones, ha sido Bankinter el que ha estado más rápido para quedarse como 'puerto franco' de la sicav del cuarto mayor accionista de Ferrovial y uno de los ilustres clientes del banco suizo en la península ibérica.

A cierre de junio, Bankinter era el tercer grupo con mayor volumen de sicavs bajo gestión. Administraba 1.450 millones de euros de 97 sociedades con casi 12.900 accionistas, con datos de Inverco.

