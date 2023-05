Paramés recula en energía y pone el foco en el sólido crecimiento de Asia

Francisco García Paramés recula en energía y pone el foco de su estrategia internacional de bolsa en el sólido crecimiento de Asia. El responsable de Cobas Asset Management aseveró en la séptima conferencia anual de inversores de la gestora que sus carteras tienen un potencial de revalorización del 142% en el caso de la global y del 122% en la ibérica, justo en el momento en que su buque insignia se encuentra en el mismo punto de partida que al inicio, en marzo de 2017.

Con una previsión de crecimiento del PIB de entre el 0% y el 1% para Europa y Estados Unidos en 2023, el ‘Warren Buffett español’ prefiere centrarse en la región asiática, cuyas economías crecerán en torno al 5% en promedio.

Su analista asiático, Mingkun Chan, explicó a los clientes de la firma presentes en el Auditorio Duque de Pastrana que once empresas de esa región representan hasta un 12% del fondo Cobas Internacional. Todas ellas son de propiedad familiar o están controladas por un grupo y nueve de las once tienen caja neta.

[Técnicas Reunidas amplía capital en 150 millones y la familia Lladó, Paramés y Azvalor la respaldarán]

Procedentes de Corea del Sur y Japón, hay nombres como Samsung C&T, las preferentes de LGE/LGC, Ichikoh, CKH, Daiwa Industry o Hyundai Motor también a través de sus preferentes.

Si bien una de sus compañías favoritas en estos momentos es la italiana Danieli, que pesa un 3,7% en su cartera mundial. Es una empresa controlada por las familias Danieli y Benedetti que diseña plantas y fabrica acero. Como argumentó el analista Iván Chvedine, cuenta con la tecnología necesaria para reducir la emisión de dióxido de carbono, su cartera de pedidos está en máximos y apenas cotiza a dos o tres veces beneficios.

Sin bancos ni fecha de jubilación

Paramés ha reducido en diez puntos porcentuales su inversión en el sector energético (del 46% al 36%), y ha llenado ese hueco con empresas cíclicas (seis puntos más, hasta el 20%) y de materias primas (tres más, hasta el 7%).

Preguntado por el sector bancario con motivo de la crisis bancaria regional en EEUU y la compra urgente de Credit Suisse por parte de UBS, el gurú del value investing reconoció que no tienen bancos en cartera desde 2020 -por aquel entonces estaba en algún banco regional español- y avanzó que no prevé volver a ellos. “Los bancos son estructuras cuasi estatales o paraestatales, valen lo que la confianza en el Estado en el que están. Hay demasiada regulación sobre ellos”, explicó a sus inversores.

VII Conferencia Anual de Inversores de Cobas Asset Management. Rubén Escudero.

Cobas administra 1.900 millones de euros, incluido un mandato de Azimut, tras recibir entradas netas de más de 105 millones durante 2022 y el primer trimestre de 2023. Muchos inversores ya empiezan a hacer quinielas con la ‘fecha de caducidad’ de Paramés, a lo que el gallego respondió tajante: “No me retiro, pero algún día esta gestora dejará de ser una gestora de autor para ser una gestora colectiva, que es lo que estamos intentando construir desde hace varios años”.

Sigue los temas que te interesan