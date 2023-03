El fondo de Noruega confía a Santalucía su inversión en Bolsa española pese al cambio de sus primeros espadas

El fondo soberano de Noruega, gestionado por el Norges Bank Investment Management (NBIM), ha encomendado su inversión en bolsa española a Santalucía Asset Management en solitario, a pesar de la salida de dos de sus primeros espadas en el último año. Por el contrario, ha cancelado el mandato concedido hasta ahora a Bestinver y Santander Asset Management.

El mayor fondo soberano del mundo, que tiene el mandato de invertir el dinero que recauda su país por la venta de petróleo y gas para asegurar las pensiones de su población, ha roto así su relación con estas últimas dos firmas.

El mandato de Bestinver se remontaba a 2011, cuando Francisco García Paramés estaba al frente de la gestora de fondos de Acciona. Con la marcha de Paramés de Bestinver, Norges Bank le otorgó en 2018 el mandato a Cobas AM, la firma creada por el propio Paramés.

Sin embargo, y a consecuencia de los malos resultados obtenidos por el gurú español, en 2021 el fondo soberano no renovó con Cobas AM, pero volvió a encomendarse a Bestinver para gestionar su inversión en Bolsa española, además de a Santalucía Asset Management. Ese mismo 2021 le dio la misma responsabilidad a Santander AM.

De esta forma, y según consta en los registros del fondo, solo una firma española mantenía su encargo a cierre de 2022: Santalucía Asset Management. Y lo ha conseguido a pesar de la marcha de dos de sus tres principales gestores en menos de un año.

El primero en marcharse fue Beltrán Palazuelo, en enero de 2022. Dejó el equipo de renta variable liderado por Mikel Navarro para recalar en Dux Inversores y lanzar el DLTV Europe, un fondo de renta variable europea.

Seis meses después fue el propio Mikel Navarro quien abandonó la firma de fondos del grupo asegurador. El responsable de renta variable de Santalucía Asset Management recaló el pasado junio en BBVA Asset Management para ocupar el puesto de responsable de las estrategas de renta variable europea.

Con la salida de Navarro, la gestora nombró a Antonio Manzano como nuevo responsable del equipo de gestión de renta variable, quien todavía ocupa ese mismo cargo.

La oferta de fondos de inversión de Bolsa española de Santalucía Asset Management está formada por dos productos: el Santalucía Ibérico Acciones y el Santalucía Espabolsa.

Según datos de Morningstar, el primero de ellos cuenta con una rentabilidad en lo que va de año del 8,7%; mientras que la subida anualizada a uno y tres años es del 12% y de casi el 5%, respectivamente. Con pesos de entre el 4,8% y el 4,1%, sus principales inversiones son Vidrala, Amadeus, Inditex, CaixaBank y Alantra Partners.

La subida del Santalucía Espabolsa desde que arrancó el ejercicio es superior: del 9,5%. El rendimiento a un año anualizado es del 16% y a tres, del 4,4%. Las compañías con más presencia en la cartera son similares a la del Santalucía Ibérico, ocupando Inditex, con un peso del 5,65%, la primera posición. Además de Vidrala y Amadeus, Talgo y ACS se cuelan entre sus mayores inversiones.

Si se pone en perspectiva, el fondo de renta variable ibérica de Bestinver, el Bestinver Bolsa, sube un 15,38% en el año, mientras que da a sus partícipes una rentabilidad del 7,7% a tres años. Destaca la presencia de bancos nacionales como BBVA, Bankinter y CaixaBank, cuyos pesos se reparten entre el 6% y el 5%.

La oferta de Santander Asset Management en fondos de Bolsa española es más amplia, al estar compuesta por tres vehículos. Uno de ellos es el Santander Acciones Españolas cuya rentabilidad en el año supera el 11,2%, mientras que a un año ronda el 24% y a tres, el 7%, dependiendo de su clase.

La rentabilidad en lo que va de 2023 del Santander Índice España se acerca al 16%, mientras que a un año roza el 28% y a tres, el 7,5%. Las subidas registradas por el Santander Small Caps España son similares.

