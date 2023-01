Buy & Hold apuesta por las small caps, la tecnología y el turismo en un 2023 que "no es el fin del mundo"

“Hay quienes ven el fin del mundo y que esto es solo un rebote como el del pasado agosto o noviembre”, cuando después de las fuertes subidas vinieron los descensos. Pero en Buy & Hold no creen que la situación sea, ni mucho menos negativa. De hecho, no veían oportunidades de inversión en renta variable y renta fija tan atractivas desde hacía muchos años.

Así queda reflejado en su carta semestral que han presentado este lunes en sus oficinas de Madrid. “Nos hemos mantenido siempre invertidos”, ha asegurado ante la prensa Rafael Valera, CEO y gestor de renta fija.

Aunque en la gestora independiente creen que “esto no es el fin del mundo”, sí ven “una cierta debilidad en los beneficios, pero no una corrección como la de 2008”. En cualquier caso, “hacía mucho tiempo que no veíamos unas oportunidades tan buenas en renta variable”, ha asegurado Julián Pascual, presidente y gestor de renta variable de la firma.

En la gestora estiman una revalorización de su cartera de renta variable en el entorno del 100% a tres años. Según Pascual, el porfolio “cotiza a una valoración menor que la del S&P 500 con una mejor calidad de las empresas”. Esto explica la baja rotación que han tenido las inversiones en bolsa de Buy & Hold a lo largo del último año, en el que únicamente han cambiado uno de cada cuatro valores.

Actualmente, la cartera de renta variable de Buy & Hold la componen 33 valores, casi los mismos que a principios de 2022. Durante el pasado ejercicio vendieron cinco compañías e incorporaron a otras cinco, además de una sexta por el spin-off de Brookfield AM y Brookfield Corp.

Small caps

Todas las incorporaciones han sido de small caps, compañías con una capitalización inferior a los 3.000 millones de euros, aprovechando las caídas que este tipo de valores registraron el pasado año. “Tenemos que remontarnos a la gran caída de bolsa de 2008 para igualar los actuales niveles de valoración de estas empresas”, ha asegurado Pascual.

Asimismo, han mantenido posiciones en empresas de corte tecnológico “con beneficios crecientes” como Booking.com, Alten, Amadeus y Next Fifteen o “con valoraciones excesivamente penalizadas” como Alphabet.

Además, han reforzado posiciones en compañías de “fuerte convicción” como CIE Automotive, su principal apuesta, “barata y con beneficios crecientes”. Por el contrario, han reducido su inversión en otras como PayPal o Accenture, y ha vendido Visa.

Con estos nombres sobre la mesa, Pascual ha reconocido que la firma tiene "una fuerte apuesta por el turismo". “Nos cargamos de turismo antes de la pandemia y aguantamos. Las compañías del sector van a tener unos resultados fortísimos en 2023”, ha anticipado.

A pesar de ser un segmento muy heterogéneo, el peso de “lo que normalmente es considerado tecnología más Booking.com sería en torno al 30%”.

Por el contrario, no ven atractivo en los bancos, en los que “habría que haber invertido en el año 2020”. Ellos no lo hicieron, algo que Pascual ha reconocido que fue un error.

Las entidades “han tenido un crecimiento de los beneficios debido a las subidas de los tipos de interés”, pero “la inflación se está moderando y lo normal es que los tipos bajen”, ha resaltado Pascual.

De hecho, el mercado anticipa bajadas de las tasas a finales de año, por lo “el viento de cola [que supone la subida de las tasas] puede volverse en contra”. En opinión de Pascual, “este un momento más para ser prestamista que accionista de los bancos”.

Renta fija

En la parte de renta fija Varela ha destacado que el cambio de discurso de los bancos centrales llegó con los fondos de renta fija totalmente invertidos. Y así siguen.

Varela, con más de 30 años de experiencia en este mercado, no había visto antes “semejante cantidad de emisores de buena calidad crediticia ofreciendo rentabilidades cercanas al doble dígito en sus bonos”. En la gestora han aprovechado para “ir subiendo peso paulatinamente en bonos con grado de inversión”.

En su opinión, “hoy por hoy estamos ante la mejor oportunidad de inversión en renta fija de la última década. Eso sí, a través de una conveniente gestión activa que analice y valore las circunstancias de cada emisor más que la incierta evolución del ‘monstruo de la inflación y las políticas de los bancos centrales”.

Actualmente, la rentabilidad a vencimiento de la cartera de renta fija es del 9,5%, con una duración media de 3 años y un 40% de la misma en emisiones de grado de inversión. Con posiciones en un total de 53 emisores, han reforzado el peso en deuda de bancos como Cajamar e Ibercaja, así como en bonos del sector del ocio y el turismo.

Rentabilidad

Los tres fondos de Buy & Hold cerraron 2022 con rentabilidades negativas. El B&H Bonds cedió un 9,6%; el B&H Flexible, un 16,9%, y el B&H Equity, un 24,6% por su exposición a las empresas de tecnología, un comportamiento peor que el del índice de referencia.

A cierre del pasado viernes, el B&H Equity acumula una rentabilidad positiva del 15%. El B&H Flexible avanza un 10% y el B&H Bonds sube un 3,7%.

“Deberíamos ver a los tres fondos haciendo máximos. Nos queda un 13% en el Equity, algo más de un 8% en el Flexible y cinco puntos en el de renta fija. “Parece que es mucho, pero es menos de lo que hemos subido en enero”.

