Cinco consejos para gestionar las inversiones en verano, según Mutuactivos

Con la incertidumbre que existe este año a nivel económico, los tipos de interés en escalada alcista y el riesgo de recesión a ambos lados del Atlántico, resulta difícil quitarles el ojo a los mercados, incluso en esta etapa estival. No está de más estar informado, pero sin perder la cabeza.

De cara a mantener la calma en este mes vacacional por excelencia, desde Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, ofrecen unas pautas generales sobre cómo gestionar las inversiones, aplicables ahora, en verano, y en cualquier momento:

1. Controla tus nervios: En momentos de mercado de elevada volatilidad, como el actual, es muy importante mantener la calma y no precipitarse en las decisiones de inversión. Es recomendable recordar la estrategia prefijada, los objetivos y el horizonte temporal y no dejarse llevar por los resultados a corto plazo. La paciencia es una de las mayores virtudes de los buenos inversores.



2. Invierte con vistas al medio o largo plazo: Mutuactivos invierte principalmente con vistas al largo plazo. En la gestora afirman que es planteando las inversiones con este horizonte temporal cuando mejores resultados han obtenido. El corto plazo no debe preocupar a un inversor. De hecho, nunca se debe invertir el dinero que se pueda necesitar en un espacio de tiempo corto. Gestionar los ahorros con vistas a un horizonte temporal más extenso permite habitualmente sacar un mayor partido al patrimonio financiero.

3. Gestión activa: En Mutuactivos apuestan por una gestión preferentemente activa, lo que lleva a los gestores a estar siempre atentos a las oportunidades de inversión que puedan surgir. Tanto en renta fija como en renta variable se pueden obtener interesantes rentabilidades, recurriendo a este tipo de gestión desligada de la evolución de los índices.

4. Carteras diversificadas: Uno de los mejores consejos que se le puede dar a un inversor es que logre una cartera diversificada, con distintos tipos de activos (renta fija, renta variable, algo de liquidez…). Repartir el riesgo entre distintos instrumentos es una buena regla aplicable a todo tipo de inversores.

5. Cuente con un asesor financiero. La complejidad de los mercados hace que sea útil y adecuado contar con un asesor financiero capaz de ayudarle o de servirle de guía en sus decisiones. Los asesores tienen una visión global de la economía y de los mercados y entre sus funciones figura la de conocer bien a los clientes, sus expectativas, necesidades, capacidad financiera… Recurrir a ellos es muy útil en momentos de incertidumbre o cuando se plantee tomar una nueva decisión de inversión. En Mutuactivos cuentan con un equipo de asesores altamente cualificados a disposición de sus clientes.

