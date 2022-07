BBVA arrebata a Santander el trono del fondo más grande un año después de perderlo

Solamente 13 meses le ha durado a Santander Asset Management el privilegio de contar con el fondo de inversión más grande de España. En mayo de 2021, el Santander Gestión Global Equilibrado superaba al Quality Inversión Conservadora, y ahora es otro fondo de BBVA Asset Management, el Quality Inversión Moderada, quien vuelve a dar el sorpasso pero a la inversa.

Menos de 200 millones de euros separan a estos dos 'transatlánticos' de los fondos patrios: el Quality Inversión Moderada, de BBVA, gestiona 8.826 millones, frente a los 8.642 millones del Santander Gestión Global Equilibrado, con datos de VDOS a cierre del primer semestre. Aunque lo suficiente para dar un nuevo vuelco al ranking por volumen de activos bajo gestión.

El fondo de BBVA que reinaba antes del Santander, el Quality Inversión Conservadora, ahora cae hasta la tercera posición del podio, con 7.818 millones de euros.

Los 10 mayores fondos de inversión en España. VDOS.

El resto del top-10 lo copan cinco fondos de CaixaBank Asset Management (CaixaBank Máster Renta Fija Corto Plazo; CaixaBank Máster Renta Variable USA Advised By, asesorado por JPMorgan AM; CaixaBank Soy Así Cauto; CaixaBank Máster Renta Fija Deuda Pública 3-7 y CaixaBank Máster Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised By, asesorado por Robeco) y otros dos de Santander AM (Santander Defensivo Genera y Santander Gestión Global Crecimiento).

El nuevo mayor fondo de nuestro país es un fondo multiactivo que tiene un nivel de riesgo intermedio. La cartera del Quality Inversión Moderada pivota sobre cuatro motores de rentabilidad: bonos, acciones, activos alternativos y liquidez. Por folleto, la inversión en renta variable se mueve en un rango de entre el 20% y el 60%, aunque en estos momentos su exposición a las bolsas se sitúa en la parte baja de la horquilla, en el 24%.

Gran tamaño, pero mal rendimiento

Sin embargo, un gran tamaño no equivale a un buen rendimiento. El Quality Inversión Moderada baja este ejercicio un 6,60%. Sus compañeros de podio también pierden bastante dinero: un 11,7% el Santander Gestión Global Equilibrado y un 3,9% el Quality Inversión Conservadora, fruto de la gran corrección que sufren los mercados este año y de la que únicamente se salvan algunas materias primas y el dólar.

Cabe resaltar la diferencia de rentabilidad entre el buque insignia de BBVA y el de Santander, puesto que siendo ambos de un perfil de riesgo intermedio, el fondo 'azul' aventaja en 510 puntos básicos al 'rojo' en lo que va de ejercicio.

