El fondo que se inspira en los Tercios españoles, se forró con GameStop y comparte inversiones con Michael Burry

Se forró con GameStop tras su compra en 2018, montó el famoso canal ‘Los Locos de Wall Street’ -que ya reúne a casi 5.500 seguidores en Twitter y más de 3.600 suscriptores en YouTube- y ahora asesora desde Sapphire Capital EAF el fondo Tercio Capital, que está gestionado por Gesalcalá. Hablamos del analista financiero Edgar Fernández Vidal.

Este nuevo fondo inspirado en la resistencia de los antiguos Tercios españoles sigue la filosofía del "valor profundo" (deep value, en el argot financiero) y, según su ideólogo, tiene en común alguna que otra inversión con el gurú Michael Burry, a quien idolatra.

El lanzamiento de Tercio Capital viene a romper una lanza -nunca mejor dicho- por el value investing, que ha estado de capa caída durante más de una década. Pero a su vez quiere remover los cimientos de un estilo de inversión "desnortado" que aplican (o aplicaron) grandes gestores como Warren Buffett, Peter Lynch, Howard Marks o Francisco García Paramés.

"Ahora todo el mundo es value y hay gestores comprando empresas a 20 o 30 veces beneficios", critica en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. Para Fernández, una compañía a más de cinco veces beneficios (PER) "ya me parece muy cara". El fondo que asesora se centra en empresas cuya cotización está "muy a derribo". Normalmente, empresas muy castigadas y sobre las que pesan un importante volumen de posiciones cortas.

Porque de eso va el ser un deep value investor, ser "muy contrario a otros fondos".

Precisamente de esta mentalidad surgió la idea de bautizar el fondo como las antiguas unidades militares del Ejército español durante la época de los Austrias. El primer ejército moderno europeo, formado no por mercenarios sino por voluntarios profesionales. Igual que hicieron los Tercios en el campo de batalla, "mi misión es aguantar la volatilidad del mercado", explica el analista.

La cartera inicial está formada en un 40% por compañías de transporte marítimo, en un 30% por empresas de petróleo y gas, y el resto en compañías que atraviesan situaciones especiales o de estrés, como retailers o financieras.

Alantra o Baviera, en el radar

Curiosamente, la zona donde actuaron los Tercios no forma parte de las posiciones iniciales del fondo. España y la Europa continental se quedan fuera. "En España apenas hay oportunidades, es un mercado muy estrecho. Quizá de Francia sí que entre próximamente una empresa con bastante peso", añade, aunque no desvela su nombre.

Las únicas salvedades en España podrían ser Alantra Partners o Clínica Baviera. "Me gustan, aunque ahora no están al precio que querría. Si se produce una corrección, son candidatas a entrar en cartera", avanza Fernández.

De partida, el fondo se centrará en acciones de Estados Unidos, Noruega y Reino Unido. Con carácter global, sin embargo, excluirá a aquellos países asiáticos con un trato deficiente hacia los accionistas o inseguridad jurídica, como China, Japón y Corea del Sur.

Echando un vistazo rápido a su cartera, sobresalen la griega Okeanis Eco Tankers, que transporta petróleo en barcos con menos emisiones contaminantes y un sistema que ahorra costes, o la americana UNFI, el mayor distribuidor de alimentos naturales y orgánicos en EEUU. Para rebajar el riesgo de las acciones, además, se pertrecha de opciones que vende "siempre que se pueda" para protegerse de grandes caídas, aunque eso le limite el potencial de subida.

La inspiración de Burry

Si todavía necesitan algún dato biográfico más de este atrevido analista, ha trabajado para firmas de inversión como Queka Real Partners o Liceo Capital Advisors y ha invertido su patrimonio personal en Tercio Capital, para dar ejemplo.

¿Y qué le une a Burry, fundador del hedge fund Scion Capital? Comparten inversión en GEO Group, que tiene cárceles privadas y centros de salud mental en EEUU. "Desde mayo, Joe Biden no podrá expulsar inmigrantes ilegales y va a tener que realojarlos en estos centros. La caja va a explotar. Los centros en su capacidad actual están al 50%, pero irán subiendo al 80% o 90%", pronostica.

Si lo tiene Burry, conlleva un alto riesgo. Y una gran rentabilidad si la tesis de inversión les acaba dando la razón. Con las hipotecas subprime no falló.

Sigue los temas que te interesan