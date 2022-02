Pequeñas (y verdaderas) sicavs para todos los bolsillos

Dicen que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños. Y lo mismo podría decirse de un grupúsculo de sicavs que tienen vocación de supervivencia a la nueva ley antifraude porque, desde su misma fundación, ya se constituyeron como verdaderas sociedades de inversión colectivas, esto es, abiertas al gran público. Algo que les diferencia de las sicavs de las grandes fortunas como Sandra Ortega, Alberto Palatchi, Alicia Koplowitz o los Del Pino.

No son muchas las sicavs bajo estos parámetros, pero algunas hay: Acifiel, Kersio Capital, Elcano Special Situations o Smart Social son las más destacadas. Se han comprometido y creen que podrán cumplir con el nuevo requisito de mínimos accionistas cualificados, es decir, 100 inversores con 2.500 euros cada uno como mínimo.

Además de su capacidad de resistencia contra viento y marea, buena parte de estas sicavs destacan por su rentabilidad. Es el caso de Acifiel, gestionada por Juan Carlos Acitores, quien tiene experiencia previa en bancos y gestoras como Ahorro Corporación, Threadneedle y March Asset Management. Su sicav subió el año pasado casi un 35% y solo fue superada por algunas de la talla de Kersio (35,5%) o La Muza Inversiones (38,4%), de los Urquijo.

Acifiel tiene registrados 205 accionistas, de los cuales más de 125 son cualificados, según su responsable. “El talento existe, y España es un país muy talentoso. Pero los bancos tienen su cortijo y solo te ofrecen sus fondos o los fondos internacionales”, critica mientras hace gala de su sicav -con 12 millones de euros- y de aquellas que han peleado como la suya por hacerse un hueco en las carteras de los inversores.

Otras no han tenido tanta suerte y han tenido que claudicar, renunciado a una figura de sicav denostada por la opinión pública. Kokoro World Trends, de Ana Fernández, fue absorbida por su fondo réplica, mientras que Iceberg Asset Management e Iapetus Investments ya han anunciado su intención de disolverse y liquidarse, acogiéndose al régimen transitorio dado por el Gobierno. Por su parte, Koala Capital, de Marc Garrigasait, todavía no se ha pronunciado sobre sus intenciones.

Alto valor añadido

Kersio, capitaneada por Walter Scherk, cuenta con 60 millones de 256 accionistas, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Elcano Special Situations, que se revalorizó un 30% el pasado ejercicio comandada por Marc Batlle, dispone de 12,5 millones de 107 accionistas, por lo que cumple por la mínima, aunque se decanta por seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades.

Quizá pasen desapercibidas con respecto a los grandes fondos y sicavs, pero tras sus puertas hay procesos de inversión muy sesudos. “Evito las modas como la ASG o la tecnología si no están a buen precio y reduzco riesgos no cogiendo chicharros. Es una estrategia muy contrarian, renuncio a rentabilidad comprando empresas grandes, pero que son más seguras”, reconoce Acitores. Y, pese a todo, el año pasado se salió. “La liquidez es una cosa de la que te acuerdas cuando todo está cayendo, y yo no quiero tener ese problema”, asegura.

Por eso, cuando todos los gestores están subiéndose al tren de los bancos ante una subida de tipos, él reduce su exposición al sector y monetiza parte de las ganancias. Descarta las grandes tecnológicas como Facebook (Meta Platforms) aun con el desplome –“nunca me ha atraído, su negocio no es tan sólido como Alphabet, Amazon o Microsoft”-, pero sí tiene posiciones en otras relacionadas como Xerox y está analizando su posible entrada en IBM o Intel, olvidadas por el mercado. “Intel seguirá siendo un actor importante dentro de los semiconductores”, augura.

Una rara avis es Smart Social, gestionada por Antoni Fernández. La primera sicav nacida de las redes sociales aglutina 606 accionistas. Su desempeño no está siendo bueno: cayó un 24% en 2021 y desde su inicio retrocede un 46,3%. Esto le ha hecho perder patrimonio, desde los 29 millones hasta los ocho millones en tres años.

Las grandes sicavs abiertas

Si se sube un escalón por patrimonio, en el nivel intermedio sobresalen Salmón Mundi Capital (Guillermo Nieto, Marta Escribano y Alejandro Miranda), fusionada recientemente con la sicav del bodeguero José Masaveu, o La Muza, cuyas voces más reconocibles son Estanislao y Luis Urquijo.

Al más alto nivel de las sicavs abiertas estarían Lierde, promovida por César Alierta, expresidente de Telefónica, y las sicavs institucionales de los March: Torrenova de Inversiones, Cartera Bellver y Lluc Valores. Aunque ya hablamos de gigantes.

