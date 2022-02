Los ex Bestinver fichan a uno de los fundadores de Diaphanum para articular su nueva gestora

Poco a poco, el proyecto del anterior equipo de Bestinver va tomando forma. Este grupo de profesionales (Ricardo Cañete, Gustavo Trillo, Maximiano Pablos y, muy posiblemente en el futuro, Beltrán de la Lastra) ha fichado a uno de los socios fundadores de Diaphanum, Álvaro Jabón, como director de Operaciones para articular el lanzamiento de su nueva gestora.

Jabón es socio fundador, director de Operaciones y miembro del consejo de administración de la agencia de valores Diaphanum, dedicada a la banca privada, así como fundador y COO de IronIA Fintech, el supermercado digital de fondos que algunos de los socios de Diaphanum pusieron en marcha como un spin off. También participó del lanzamiento de la filial latinoamericana de Diaphanum.

El primer fichaje que realizan los ex Bestinver para su nueva gestora de fondos es crucial, al incorporar un rol que será el encargado de tramitar legal y operativamente el proyecto, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes próximas.

Estos gestores también han dado un paso más al contratar los servicios del despacho de abogados financieros finReg 360 para su interlocución con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Jabón tiene experiencia coordinando proyectos de banca privada. Entre 2011 y 2013, lo hizo para Banif (a la postre, Santander Private Banking) y, de 2013 a 2015, para Andbank España, como líder del departamento de Operaciones.

Para finales de 2022

Deja Diaphanum e IronIA Fintech con volúmenes de activos bajo gestión en los 1.800 y 95 millones de euros, respectivamente.

De la Lastra, Cañete y Trillo fueron el equipo gestor y comercial que cogió las riendas de la gestora propiedad de Acciona cuando, en 2014, Francisco García Paramés (Cobas), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (Azvalor) abandonaron la firma.

Estuvieron desde finales del 2014 hasta mediados del 2020, por lo que completaron más de un lustro al frente de los fondos de Bestinver, con rentabilidades muy sólidas que batieron al mercado y a sus competidores y nada hicieron envidiar a las anteriores de Paramés.

Cañete no tenía periodo de no competencia; el periodo de no competencia (o gardening leave, como se le conoce en el mundo anglosajón) de Trillo finalizó el pasado 31 de diciembre, mientras que De la Lastra se liberará de este bloqueo a mediados del próximo octubre, aseguran a este periódico fuentes conocedoras. A estos se les ha sumado Pablos, que llevaba las grandes cuentas de Bestinver en su labor de relación con inversores.

Su objetivo es mantener una línea continuista con el estilo de inversión value que aplicaron en sus más de cinco años en Bestinver (carteras muy diversificadas con menor concentración en pequeñas cotizadas para elevar el perfil de liquidez) y contar con una gama reducida de fondos de inversión. El proyecto, previsiblemente, no estará listo hasta finales de 2022.

