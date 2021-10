CaixaBank suspende los traspasos a casi 70 fondos de inversión por la integración tecnológica de Bankia

La integración tecnológica de Bankia en CaixaBank va a generar algunos inconvenientes a los inversores en fondos del grupo bancario. En concreto, CaixaBank Asset Management suspenderá durante dos semanas (desde el 1 hasta el 14 de noviembre) los traspasos a casi 70 fondos de inversión “por necesidades insalvables de la integración tecnológica de los sistemas de Bankia, SA en los sistemas de CaixaBank, SA y CaixaBank Asset Management SGIIC”.

Según se recoge en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor ha autorizado al banco para suspender temporalmente las suscripciones y reembolsos implícitos en los traspasos en los que intervengan estas varias decenas de fondos, entre ellos los dirigidos a banca privada, indexados, renta fija, bolsa, sostenibles, perfilados y también los garantizados. Consultar aquí la lista de fondos afectados.

Entre otros, hay fondos tan famosos como el CaixaBank Bankia Megatendencias, CaixaBank Fonduxo, CaixaBank Gestión de Autor, CaixaBank Soy Así Cauto o el CaixaBank Small & Mid Caps España.

No obstante, la entidad asegura que “se reforzará la atención al cliente informando adecuadamente de la situación en todo momento e indicando, en los casos que pudiera proceder, que, aunque no se pueda atender su solicitud de traspaso en ese momento, siempre pueden solicitar una suscripción o reembolso en efectivo, dado que estas suspensiones no afectan a las solicitudes de suscripción o reembolso en efectivo en los fondos indicados, que se cursarán con normalidad”.

El esquema propuesto

Para traspasos entre los fondos afectados, las suscripciones y reembolsos implícitas se suspenden desde el 5 de noviembre a las 15 horas hasta el 14 de noviembre a las 24 horas, por lo que no se podrán realizar traspasos entre dichas fechas.

En el caso de traspasos que impliquen entrada en fondos afectados, procedentes de otros fondos comercializados o no por CaixaBank, se suspende la suscripción en el fondo destino implícita en el traspaso desde el 1 de noviembre a las 24 horas hasta el 14 de noviembre a las 24 horas, por lo que no se podrán realizar traspasos de entrada entre esas fechas.

Por último, en el supuesto de traspasos que impliquen salida de los fondos afectados, con entrada a otros fondos que pueden o no ser comercializados por CaixaBank, ocurren dos situaciones. Si el destino es un fondo comercializado por CaixaBank, el parón será desde el 1 de noviembre a las 24 horas hasta el 14 de noviembre a las 24 horas, pero si el destino es un fondo que no está comercializado por CaixaBank, el parón será desde el 4 de noviembre a las 15 horas hasta el 14 de noviembre a las 24 horas.

