Cómo invertir en las 100 empresas con mejor gobierno corporativo del S&P 500

Invertir en el principal índice bursátil del mundo, como es el estadounidense S&P 500, siempre es una cita obligada para los inversores. Pero si al índice se le filtra por las 100 empresas con mejor gobierno corporativo, su potencial de rentabilidad y su protección del riesgo se multiplica.

Esta ‘fórmula mágica’ es la que ha puesto Gesconsult en manos de los inversores a través del nuevo fondo Gesconsult Good Governance RV USA. En su proceso de inversión, el vehículo excluye tabaqueras, armamentísticas y petroleras y, después, selecciona de forma sistemática a las 100 mejores del índice norteamericano en la vertiente de gobernanza dentro de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) a partir de un análisis del lenguaje empleado por las compañías en sus informes anuales 10-K.

Este modelo constata que las empresas con buen gobierno corporativo tienden a un desempeño bursátil superior respecto al índice y a sus comparables.

Presentación del fondo de Gesconsult en el IE.

El fondo de Gesconsult se basa en el modelo de Stewardship, creado en la escuela de negocios IMD en Lausana (Suiza) por el catedrático Didier Cossin y su equipo de análisis. El profesor Cossin, fundador del IMD Global Board Centre y experto catedrático en materia de gobernanza, ha asesorado en los últimos 20 años a numerosas empresas por todo el mundo sobre criterios de buena gobernanza corporativa.

La semana pasada en Madrid, Gesconsult presentaba el lanzamiento de Gesconsult Good Governance RV USA en un evento junto al IE University bajo el título de ‘The true value of Good Governance and its returns’. Para ello, Didier Cossin de IMD junto con Marc Goergen (profesor de IE University), ambos expertos en gobernanza, analizaron el impacto del buen gobierno corporativo sobre el retorno bursátil. El evento fue moderado por María Rotondo, especialista en Estrategia Corporativa y Gobernanza.

Impacto en la A y S

“El lanzamiento de Gesconsult Good Governance RV USA da acceso a nuestros clientes al mercado americano a través de un vehículo que ha demostrado batir consistentemente al S&P500 de forma inteligente y conservadora a la vez”, señala Juan Lladó García-Lomas, director general de Gesconsult.

Georgen destacó, además, que las empresas con buen gobierno suelen tener mayor impacto en cuestiones sociales y medioambientales.

Sigue los temas que te interesan