Marín (Singular Bank) ofrece 225 millones por la cartera de clientes de UBS España

Javier Marín echa el resto para hacerse con el negocio de UBS en España. Singular Bank, el banco privado que dirige con el apoyo financiero del capital riesgo estadounidense Warburg Pincus, ha ofrecido 225 millones de euros por la cartera de clientes que el grupo bancario suizo tiene en nuestro país. Las negociaciones están muy avanzadas, aunque no hay nada cerrado.

Según ha podido confirmar Invertia con fuentes bien relacionadas con la negociación, el montante sería pagadero con una cantidad fija y otra variable a tres años, en función esta última de la capacidad que Singular tenga para retener a los actuales clientes de UBS. Pese a ello, los porcentajes de cada concepto no han podido ser averiguados aún.

La oferta es por el trasvase de la cartera de clientes y, por tanto, se daría la opción prioritaria a que sus respectivos banqueros privados se integraran en Singular. De esta forma, Marín se evitaría adquirir la estructura societaria, una fórmula que ya ha utilizado con bastante éxito en la adquisición y posterior integración de Quintet, la antigua KBL.

Otros bancos que también están analizando la posible salida de UBS del mercado ibérico para realizar una oferta en firme son el alemán Deutsche Bank, que está en pleno proceso de rearme de su banca privada con fichajes de renombre, y LGT, perteneciente a la familia real de Liechtenstein, tal y como informó este periódico.

UBS España maneja un volumen de negocio superior a los 10.500 millones de euros. Diversas fuentes financieras apuntan más bien a los 15.000 millones, procedentes de inversores con altos patrimonios, grandes fortunas y clientes institucionales, así como de terceras firmas de inversión que subcontratan al suizo para su operativa.

Más cerca de la salida a bolsa

Si finalmente Marín llevara a cabo la compra de la posición de UBS España, sería su cuarta operación corporativa, sin contar con la adquisición inicial de Self Bank a Société Générale en junio de 2018 que le sirvió para montar sobre el banco de inversión digital su proyecto de banca privada independiente, Singular Bank.

En junio de 2020, se hizo con el bróker MG Valores, que tenía un volumen de negocio de 520 millones de euros. Después le siguió la compra de la gestora Belgravia Capital, con 170 millones, y la de Quintet Private Bank, con 700 millones. Tras estas integraciones y también gracias a su crecimiento orgánico, en la actualidad los activos totales bajo gestión de Singular Bank ascienden a unos 5.000 millones de euros.

La idea del banquero -ex consejero delegado del Santander en la última etapa de Emilio Botín- desde que entró en Self Bank siempre ha sido la de gestionar 15.000 millones en cinco años y sacar el actual Singular Bank a bolsa, una meta esta última que ha reconocido públicamente. Si se engrosara el negocio de UBS España, por fin conseguiría situarse o, incluso, sobrepasar ese nivel, y todavía le sobrarían dos años -hasta 2023- para cumplir con su propio plan de negocio, ejecutar la integración de los clientes y banqueros del suizo y preparar el debut bursátil de Singular.

Logo del banco suizo UBS.

Para abordar la compra, necesitaría llevar a cabo una ampliación de capital que respaldarían minoritariamente Marín y el resto de socios directivos y en la que el fondo de capital riesgo norteamericano Warburg Pincus ya se habría comprometido a desembolsar la parte mayoritaria del montante final, según publicó el periódico ‘Cinco Días’. UBS no ha hecho comentarios al respecto, y desde Singular Bank tan solo mencionan que "nuestro objetivo es crecer de forma orgánica y no orgánica, y no descartamos ninguna oportunidad que surja en el mercado y que tenga sentido estratégico".

Las opciones de UBS

A pesar de lo suculento de la oferta, no se puede dar por cerrada la operación por varias razones. En primer lugar, porque no hay un proceso formal de venta, aunque sí que es cierto que desde el cuartel general de UBS en Suiza se lleva tiempo barajando la posibilidad de deshacerse de sus negocios non-core, entre ellos España. Por otro lado, porque hay más interesados todavía en liza, como los mencionados Deutsche Bank, que tampoco ha realizado comentarios, o LGT. Y, en tercer lugar, porque UBS podría optar finalmente por reestructurar su negocio español en vez de venderlo.

La sucursal de UBS en España, que aunque tiene un volumen elevado de activos “es muy poco rentable”, aseguran las fuentes consultadas del sector, ganó 4,7 millones de euros en 2020, un 46,5% menos que en el año previo a la pandemia, cuando había logrado un resultado de 8,8 millones, de acuerdo a la auditoría de EY. Cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y A Coruña y una plantilla de 200 trabajadores.

