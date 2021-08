Los fondos superan los 300.000 millones por primera vez en su historia con un alza similar a 2009, el año post-Lehman

Los fondos de inversión españoles se van de vacaciones con los deberes hechos. Por primera vez en su historia, han superado la barrera de los 300.000 millones de euros de patrimonio bajo gestión y hasta julio suben un 4,54%, rentabilidad similar a la que experimentaron en el conjunto de 2009, el año posterior a la quiebra de Lehman Brothers y el inicio de la gran crisis financiera mundial.

De los últimos 15 años, y tomando como partida 2007, el ejercicio anterior al colapso, el 2021 está siendo -a falta de pasar agosto, que siempre trae sorpresas a los mercados, y el último cuatrimestre- el quinto en rendimiento al alza de los fondos en España. Y tiene visos de que si no ocurre una catástrofe, podría acabar en podio.

Los años más alcistas de esta década y media fueron 2019, víspera del Covid, y 2013, cuando los fondos de inversión se revalorizaron en media ponderada un 7,23% y un 6,37%, respectivamente. A la zaga estuvieron 2012 (con un 5,15%) y 2009 (4,93%), cotas que estos productos tienen a tiro para un posible sorpasso. Habrá que ver si el tono sigue siendo positivo para aspirar a un alza mayor incluso.

Por el contrario, solo ha habido tres años en rojo en los últimos 15: 2008, 2018 y 2011, con rentabilidades del -5,59%, -4,81% y -0,52%, respectivamente. Normalmente, los años de grandes subidas estuvieron precedidos de importantes caídas, una tendencia que está rompiendo esta crisis del coronavirus, puesto que el año pasado, a pesar de la Covid, los fondos ascendieron un 1,04% en promedio, según Inverco.

Todas las categorías de activos están en positivo en el año. La que menos sube, la renta fija, se revaloriza un 0,04%, y las que más están tirando de la industria suben un 10,96% en el caso de la renta variable española y un 14,35% la renta variable internacional.

Seis meses de captaciones récord

La buena salud del sector de las gestoras se deja notar en que los activos gestionados por estos vehículos se han elevado a cierre de julio hasta los 303.511 millones de euros, 1,1% más que el mes anterior y con un 10,5% de crecimiento en el año, siete meses en los que han crecido casi 29.000 millones.

Los inversores están apostando con fuerza sus ahorros a los fondos de inversión dado el entorno de bajos tipos de interés. No en vano, llevan seis meses consecutivos captando dinero neto por encima de los 2.000 millones, con 2.267 millones en julio y más de 16.500 millones en el conjunto del año.

Unos exempleados de Lehman Brothers tras su quiebra en 2008.

El último índice de confianza que elabora JPMorgan Asset Management entre los inversores españoles lo corrobora: en el segundo trimestre, el rango de 4,02 puntos ha doblado el resultado del trimestre anterior y supone el nivel más alto de toda la serie histórica desde antes de la caída de Lehman Brothers.

CaixaBank, líder tras la integración

Por entidades, cada vez son más el número de firmas que registran suscripciones netas mensuales de más de 100 millones. En julio, ha sido CaixaBank Asset Management quien se ha salido del mapa, con 566 millones. No obstante, cabe recordar que este es el primer mes en que Bankia Fondos ya no aparece en los datos de la patronal tras su integración en CaixaBank AM, fruto de la fusión de ambos bancos.

De hecho, el grupo ha designado a Sebastián Redondo como director de Integración de la Estrategia de Inversiones en CaixaBank AM, anterior director de Inversiones en Bankia Fondos. La gestora anunció hace unos días que no será hasta 2022 cuando reorganice las duplicidades que ahora existen en su gama de fondos.

Por detrás, BBVA Asset Management ha captado 326 millones, una muy buena cifra también. Otras buenos desempeños han sido los de Ibercaja Gestión, Santander Asset Management, Kutxabank Gestión, Mapfre Asset Management y Bankinter Gestión de Activos, que se han movido en la horquilla de entre los 171 y los 106 millones. Las bases parecen sólidas para un buen año en los fondos de inversión. Que no haya grandes obstáculos es lo que gestoras e inversores quieren.

