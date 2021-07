Se avecina una oleada de integraciones entre gestoras de capital riesgo, según DLA Piper

El cazador cazado. Las próximas operaciones corporativas que podrían verse con asiduidad en España son las que tengan como protagonistas a las pequeñas gestoras de capital riesgo. Así lo prevé la firma de abogados DLA Piper, quien ha descartado una burbuja en las energías renovables aunque sí ha advertido de que en el conjunto de las operaciones intersectoriales en las que trabajan ven sobreprecios similares a los de 2007.

José María Gil-Robles, socio de DLA Piper, ha reconocido que “nuestros socios de Luxemburgo ya nos están avisando de que esta tendencia ha empezado a producirse”, sobre todo procesos de integración entre gestoras de capital riesgo de menor tamaño a las que les va a costar mucho afrontar los crecientes requisitos de regulación y costes para adaptar sus procesos.

En España ya se ha producido una operación de este tipo, la integración de Capitana Venture Partners en Athos Capital. Una segunda operación, aunque con carácter transfronterizo y de mayor volumen, ha sido la unión de la española Altamar Capital Partners con la alemana CAM Alternatives.

Según Gil-Robles, en el sector financiero las operaciones que más van a darse son las que involucran a gestoras de activos tradicionales -Credit Suisse ya anunció la posibilidad de que BBVA se desprenda de su gestora de fondos-, gestoras de capital riesgo y fintech, sobre todo los dos últimos tipos de entidades.

Sin embargo, DLA Piper no prevé apenas operaciones en banca privada, ya que ve más probable el movimiento de equipos de banqueros de unos grupos a otros, unas idas y venidas que, en estos momentos, están en su punto álgido. Tampoco estiman operaciones a corto plazo en la gran banca comercial.

Burbuja, sí, pero no en renovables

Una de las preguntas más repetidas a los expertos relacionados con las operaciones corporativas en España es si en el sector de las energías renovables existe una burbuja o no. “En renovables hay mucha operación y mucha demanda de esta energía, pero no es lo mismo que una burbuja. Una burbuja es pagar mucho por algo que no lo vale”, ha matizado Gil-Robles.

Por el contrario, los socios de la multinacional de abogados achacan un alto incremento de los precios en las operaciones de sectores como telecomunicaciones, tecnología, salud, alimentación o educación, esto es, “todo lo que tiene mucho margen y genera caja muy rápida”, ha explicado Teresa Zueco, socia de DLA Piper.

Para Gil-Robles, los precios en el sector de renovables son más estables y no son de burbuja porque están “más pegados al BOE”, mientras que “la narrativa y proyecciones de crecimiento futuro que se cuentan en torno a estos otros sectores son más subjetivas y hay que creérselas o no”, por lo que, de haber una burbuja, estaría más bien en estos últimos y no tanto en las energías limpias.

Enrique Chamorro, también socio de DLA Piper, ha hecho balance del M&A en España desde que se inició la pandemia. “Ha habido parón con la Covid en número de operaciones pero no en bajada de precios. De hecho”, ha advertido, “en términos de ebitda, los precios están disparados casi a niveles de 2007”, en el pico de la burbuja que antecedió a la gran crisis financiera mundial.

También ha dado la voz de alarma el socio de la multinacional de abogados Joaquín Echánove: “Si echamos la vista atrás en este año y medio, no ha habido tantas ventas en situación de distressed como se esperaba. Incluso el capital riesgo, cuando hablas con sus gestores, está asustado por ciertas valoraciones”.