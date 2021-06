Dunas lanza una versión más arriesgada de su fondo estrella, Dunas Valor Prudente

Dunas Capital ha anunciado la creación de un nuevo fondo dentro de la gama Dunas Valor que, por su binomio entre rentabilidad y riesgo, se situará entre Dunas Valor Prudente y Dunas Valor Equilibrio. El nuevo fondo, denominado Dunas Valor Cauto, tendrá un objetivo de rentabilidad de Euríbor a 12 meses más 100 puntos básicos con una volatilidad inferior al 2% anual.

Al igual que el resto de los productos de la gama Dunas Valor, el fondo Dunas Valor Cauto es multiactivo y tiene carácter de retorno absoluto, por lo que puede invertir tanto en renta fija como en renta variable. Con una filosofía de inversión conservadora, el equipo aplicará una gestión activa de la cartera con el fin de cumplir con los objetivos de rentabilidad y controlar el riesgo, a través de la estrategia Value Cross Asset and Risk que aplica Dunas Capital AM.

Este nuevo fondo refuerza la gama Dunas Valor con un producto "ideal para aquellos clientes que buscan un vehículo algo menos conservador que Dunas Valor Prudente, con la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad, a cambio de tener unos niveles de volatilidad bajo control", explican desde la firma.

Según David Angulo, presidente de Dunas Capital, “tras el éxito comercial y de gestión de Dunas Valor Prudente, hemos decidido lanzar este nuevo vehículo a petición de nuestra base de clientes”.

Como explica Alfonso Benito, director de Inversiones de Dunas Capital AM, “Dunas Valor Cauto tendrá una composición muy similar a la de Dunas Valor Prudente, aunque incluirá activos con un poco más de riesgo como subordinados, híbridos y renta variable, como cobertura al riesgo de crédito para poder ofrecer algo más de rentabilidad".