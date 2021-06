Mediolanum International Funds asigna 500 millones de euros a tres boutiques 'value' y de infraestructuras

Mediolanum International Funds, la plataforma europea de gestión de activos del Grupo Mediolanum, ha adjudicado tres nuevos mandatos de gestión a Pzena Investment Management, Mondrian Investment Partners y una inversión con Atlas Infrastructure. En total, superan los 500 millones de euros.

Como resultado del acuerdo, las tres firmas se beneficiarán de la plataforma de distribución de MIFL en Italia, España y Alemania. Estos nuevos acuerdos ayudarán también a reforzar la "estructura única de multigestión de MIFL", incorporando estos nuevos conocimientos y especialidades adicionales que "mejorarán aún más las soluciones y capacidades de inversión de la gestora", defiende el grupo en un comunicado.

El acuerdo con Pzena, boutique de inversión con 40.000 millones de euros en activos bajo gestión y sede en Nueva York, contempla que MIFL aportará una asignación inicial de 220 millones de euros a su estrategia value global. Pzena fue fundada en 1995 por Richard Pzena, inversor value de referencia. La firma es reconocida por su enfoque de alta convicción centrado en la compra de empresas con un descuento considerable respecto al mercado. La cartera del Global Value no sigue ningún índice de referencia (becnhmark agnostic strategy) y cuenta con una cartera de 60 acciones en total.

MIFL también se asociará con Mondrian, gestora londinense con 49.000 millones de euros en activos bajo gestión, comenzando con una asignación de 220 millones de euros a la estrategia de renta variable global de la firma. La estrategia está orientada al value e invierte en valores de renta variable mundial cotizados en países desarrollados utilizando su metodología de dividendos, en la que las valoraciones se basan en la anticipación de los dividendos futuros, descontando el valor de esos dividendos al valor actual. El fondo cuenta normalmente con entre 35 y 50 acciones en cartera.

Por último, el acuerdo con Atlas, firma especialista en infraestructuras cotizadas, contará con una inversión de 70 millones de euros en su fondo de infraestructura global. El fondo integra criterios ASG dentro de su proceso de inversión y construcción de la cartera, con un fuerte enfoque en la mitigación del cambio climático para garantizar que los inversores puedan lograr rendimientos sostenibles a largo plazo. El fondo cumple con los requisitos del artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR, en inglés).

Apuesta por las boutiques

Furio Pietribiasi, consejero delegado de Mediolanum International Funds Limited, subraya que todas estas gestoras "han dado pruebas de su capacidad de resiliencia generando resultados superiores gracias a su enfoque en el resultado a clientes, incluso cuando en algunos casos sus estrategias no estaban de moda".

"Estos acuerdos se enmarcan dentro de nuestro objetivo de asignar, al menos, un tercio de todos nuestros activos de renta variable y renta fija a mandatos gestionados externamente con boutiques, diseñando nuevas estrategias o invirtiendo en las existentes, mejorando la diversificación de nuestros clientes. De esta forma, proporcionamos algo único al tiempo que evitamos la mercantilización, donde cada vez más soluciones en el mercado se centran en estrategias emblemáticas de grandes marcas", defiende Pietribiasi.

Estos tres nuevos acuerdos se producen después de los alcanzados a principios de este año con las boutiques estadounidenses Sustainable Growth Advisers (SGA) y NZS Capital, así como con las boutiques europeas Cadence Investment Partners, Intermede Investment Partners y RWC Partners.