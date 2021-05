Tres fondos de inversión para ganar con la remontada del sector financiero

Las compañías del sector financiero tienen un papel crítico en la vida actual, asegurando que, como responsables de la gestión y las transacciones monetarias, las funciones económicas se realicen con eficiencia. Casi todos, negocios y consumidores, somos usuarios de productos y servicios financieros.

A largo plazo puede estimarse que el sector se verá potenciado por grandes tendencias como el crecimiento de la población global, la globalización de las economías mundiales y las innovaciones tecnológicas y de mercado. Aunque a corto plazo el sector se verá también influenciado por las reformas y por las condiciones económicas.

El optimismo respecto a una pronta recuperación económica, especialmente en EEUU, ha mantenido la tendencia alcista en los mercados de renta variable en el año, con el sector financiero como uno de los más beneficiados. Un comportamiento que se refleja en los fondos de inversión que invierten en este sector, encuadrados en la categoría sectorial VDOS de financiero, la segunda más rentable desde que empezó el año, con una revalorización de 19,5%.

Con el foco en las gestoras

De este grupo de fondos, se ha hecho una selección de los que reciben las mayores calificaciones de VDOS, con requerimiento de suscripción mínima inferior a 6.000 euros. El menor riesgo, medido por volatilidad a un año, de esta selección corresponde a Guinness Global Money Managers Fund que en su clase C de acumulación en euros se revaloriza un 28,2% desde enero y un 63,3% en el último año, con un controlado dato de volatilidad del 15,6% que lo sitúa entre los mejores de su categoría por este concepto, en el quintil cinco.

Con el objetivo de ofrecer una apreciación de su patrimonio a largo plazo, invierte en acciones de un abanico de empresas dedicadas a los servicios de gestión financiera, como las gestoras de inversión. Todos los ingresos obtenidos por el fondo se reinvierten para incrementar su valor. Incluye entre sus mayores posiciones en cartera acciones de Blackstone (4,53%), KKR & Co (4,47%), Ares Management Corp (4,29%), Nasdaq Inc (4,04%) y BlackRock (4,03%). La inversión mínima requerida para invertir en la clase C de acumulación en euros de este fondo es de 1.000 euros y aplica a sus partícipes una comisión fija del 1,5%.

Rentabilidad de doble dígito

La clase A de acumulación en euros de Janus Henderson Global Financials Fund gana un 13,2% por rentabilidad en el año. En el último periodo anual, se revaloriza un 29%, con una volatilidad también muy controlada (16,3%) respecto al resto de fondos de su categoría, de manera que se coloca en el quintil cinco, como el anterior.

Toma como referencia de gestión el índice FTSE World Financials TR GBP. Invierte al menos el 80% de su patrimonio en una cartera concentrada de acciones de empresas, de cualquier tamaño y país, que operan en la industria de servicios financieros. Además de invertir en acciones ordinarias, puede también invertir en títulos de renta fija, acciones preferentes, títulos de deuda convertibles en acciones ordinarias, instrumentos del mercado monetario y depósitos.

Sus mayores posiciones corresponden a nombres como MasterCard (9,13%), Visa (7,83%), JP Morgan Chase & Co (5,75%), AIA Group (4,18%) y Progressive Corp (3,22%). La inversión mínima es de 5.000 euros y aplica una comisión fija del 1,5% y de depósito de 0,4%.

Con un dato de volatilidad a un año del 19,5% y una rentabilidad en el mismo periodo del 50,4%, la clase A de acumulación en euros de Fidelity Funds - Global Financial Services avanza un 20,4% por rentabilidad durante el año. Su enfoque de inversión combina una selección ascendente de valores, con un análisis sectorial y nacional descendente.

Evolución comparativa de fondos de inversión en valores financieros. VDOS

Identifica oportunidades de inversión aprovechando los análisis internos de Fidelity, las reuniones con la dirección de las empresas y las visitas in situ. El gestor busca modelos de negocio sólidos y empresas cuyos fundamentales estén mejorando, lo que debería traducirse en un mayor retorno sobre el capital. A continuación, evalúa las valoraciones para determinar si el precio de la acción refleja esas características. Los análisis macroeconómicos descendentes cumplen una función relevante, ya que las perspectivas de la banca y el resto del sector financiero están ligadas a la evolución de la economía.

El análisis de sostenibilidad está integrado en el proceso de inversión, pero los riesgos ASG no necesariamente suponen que evite invertir en una empresa. Entre sus mayores posiciones se incluyen acciones de JP Morgan Chase & Co (6,5%), Bank of America (4,8%), Morgan Stanley (3,5%), Charles Schwab (3,1%) y Wells Fargo (2,7%). Se requiere una inversión mínima de 1.000 dólares (aproximadamente 822 euros) para suscribir la clase A de acumulación en euros de este fondo, que grava a sus partícipes con una comisión fija del 1,5% y de depósito de 0,35%. Toma como referencia de gestión el índice MSCI ACWI Financials Index (Net).

Sector en evolución

Como consecuencia de la crisis financiera, muchas compañías de servicios financieros están modificando sus modelos de negocio para cumplir con los requerimientos de capital y regulatorios. Estos requerimientos pretenden fortalecer la posición financiera y mitigar los riesgos, lo que debería ayudar a recuperar la confianza de los inversores.

A medida que las compañías de servicios financieros continúen fortaleciendo su negocio, puede esperarse que las tendencias a largo plazo beneficien a las más fuertes, ofreciendo una oportunidad de inversión atractiva.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS