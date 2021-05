A&G firma a Andrés Allende, ex número dos de Paramés, para que gestione un fondo

A&G Banca Privada rehace su hub de fondos de autor con el fichaje de Andrés Allende, quien hasta hace tres meses era el número dos de Francisco García Paramés en Cobas. El gestor ha firmado por el banco privado para llevar un nuevo fondo de inversión de renta variable global con filosofía value investing.

Allende fue de los primeros que apoyaron a Paramés cuando este inició su propio proyecto tras su abandono de Bestinver dos años antes. Durante algo más de cuatro años, desde comienzos de 2017, fue analista sénior y cogestor de Cobas Asset Management.

En el banco privado presidido por Alberto Rodríguez-Fraile, Allende se hará cargo de un fondo de acciones globales, lo que también incluye el parqué español. El vehículo está en trámite de registro. Dentro de este hub, compartirá espacio con Germán García y Thor Vega, gestores de renta fija.

Sede de A&G Banca Privada en la Castellana (Madrid).

A&G puso en marcha este hub de fondos de autor en enero de 2017, cuando Gonzalo Lardies fichó desde Alpha Plus como responsable de Renta Variable Española. Pero Lardies salió de A&G tres años después, en febrero de 2020, con dirección a Andbank, donde trabaja hoy.

Desde entonces, el director general de Inversiones de A&G, Diego Fernández Elices, ha intentado suplirle, pero la explosión de la pandemia de coronavirus obligó a postergar el proyecto. Hasta ahora, cuando hay algo más de visibilidad económica y la recuperación da sus primeros pasos. El adiós de Allende a Cobas ha sido el factor decisivo y las conversaciones se intensificaron desde entonces, hasta que han fraguado en su incorporación.

Bolsa y emergentes

No obstante, Allende mantendrá un enfoque más internacional de lo que tenía Lardies, en línea con su trayectoria profesional y su anterior puesto al lado de Paramés. El gestor suma dos décadas de experiencia en los mercados, siempre muy ligado a la bolsa y, especialmente, a los países emergentes.

Estuvo casi siete años en Credit Suisse, entre 2001 y 2007; pasó por RAB Capital durante tres años, de 2007 a 2010; luego trabajó dos años (2011-2012) para Allianz Global Investors para, después, recalar en Standard Life Investments como director de Inversiones en Mercados Emergentes Globales, donde se desempeñó desde 2014 hasta 2017. Antes de volver a Madrid con Cobas, todos sus puestos anteriores estuvieron radicados en ciudades como Zúrich, Londres y Edimburgo.

A&G, independiente

Allende aterriza en A&G Banca Privada una vez el banco liderado por los Rodríguez-Fraile se ha puesto como independiente a nivel societario. Los ejecutivos y principales banqueros del grupo han recomprado al suizo EFG International el 40,5% que este tenía en su accionariado, para hacerse así con el control total del banco.

El banco privado helvético había entrado en 2008 con un 72%, aunque progresivamente fue cediendo terreno en el capital social.

En la actualidad, A&G administra cerca de 11.600 millones de euros, tiene presencia en una decena de ciudades españolas -su última apertura ha sido en el País Vasco- y también cuenta con una gestora en Luxemburgo.

Sector 'value'

El sector value está recolocando sus piezas tras varios años de capa caída. El rally que están viviendo estos fondos desde noviembre, Paramés incluido, ha provocado que algunos gestores de renombre inicien nuevos proyectos profesionales. Es el caso de Carlos Val-Carreres, ex Lierde Sicav y ex Singular Bank, que se ha unido a las filas de True Value para lanzar bajo su paraguas un nuevo fondo de renta variable europea.