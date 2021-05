True Value incorpora a Carlos Val-Carreres (ex Lierde Sicav) para lanzar un fondo de autor

Carlos Val-Carreres en una foto de archivo. El blog de Self Bank (Singular Bank).

Fichaje de relumbrón de True Value, la gestora fundada por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito. Carlos Val-Carreres, ex Lierde Sicav, se incorpora a la boutique con la intención de lanzar y gestionar un fondo propio de autor especializado en renta variable europea con enfoque de value investing, según ha podido confirmar Invertia.

El anuncio ha sido comunicado por uno de los dos socios fundadores (Benito) en la red social Twitter. “Es un honor que alguien tan prestigioso nos haya elegido para desarrollar su nuevo proyecto, pronto daremos detalles”, dice el mensaje.

Val-Carreres acaba de terminar su periodo de no competencia tras haber salido a finales de 2020 del fondo Value Strategy Fund, bajo el paraguas de Singular Bank.

Atesora dos décadas de experiencia en los mercados financieros. Empezó en Ibercaja Gestión, luego pasó por BBVA & Partners Alternative Investments y BBVA Asset Management, hasta que se incorporó a Augustus Capital, gestora responsable de Lierde Sicav, el vehículo de inversión donde César Alierta (expresidente de Telefónica) y su familia tienen su patrimonio financiero.

True Value Investments asesora tres fondos de inversión, dos de ellos en Renta 4 (True Value y True Value Small Caps) y otro en Creand, el antiguo Banco Alcalá (True Capital). Este último es el fondo de gestión activa con la comisión más barata del mercado, del 0,33%. En total, la gestora tiene competencia sobre cerca de 125 millones de euros, según sus cifras oficiales.