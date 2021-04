JP Morgan inicia su giro al value con más peso en Europa y ‘smallcaps’ en EEUU

Los gestores de JP Morgan iniciaron la adaptación de sus carteras a la nueva normalidad hace seis meses. Sin embargo, es ahora cuando han comenzado a dar cabida en sus apuestas a un mayor sesgo value que se concreta en más inversión en Europa y en smallcaps estadounidenses, entre otras estrategias.

Este giro supone un paso más en la apuesta "por activos de riesgo" que JP Morgan Asset Management mantiene desde el verano pasado. Algo que también pasa por reiterar la preferencia de la firma por la renta variable, según ha explicado su directora de estrategia para España y Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado, en una presentación de perspectivas de inversión celebrada este jueves.

A pesar de esta preferencia, la experta reconoce que "las valoraciones para muchos activos están ajustadas, por lo que en el último año ha habido una expansión de múltiplos que ahora necesita compensarse con una mejora de beneficios". En esta línea, la gestora estadounidense prevé que "habrá una mejora del 30% frente a la caída del 13% del año pasado".

EEUU adelanta a China

Estas son las premisas con las que en JP Morgan estiman que habrá "un crecimiento fuerte de la economía este segundo trimestre", especialmente en EEUU, que volverá a liderar el crecimiento económico mundial, incluso por encima de China, según las estimaciones de la firma. Un adelantamiento que tiene su fundamento en el hecho de que, si bien "no han sido los más eficaces a la hora de contener la pandemia, sí que han conseguido un muy buen ritmo de vacunación".

Mientras tanto, la vuelta de las restricciones sociales en Europa y la mayor dependencia del sector terciario ha hecho que la recuperación haya vuelto a verse ralentizada en los primeros meses de este año. Es por esto por lo que en la gestora norteamericana creen que el verdadero repunte de la región se retrasará hasta "la parte final de año" si no se produce un aumento en el ritmo de inmunización de la población.

Inflación y bancos centrales

Con este contexto, Gutiérrez-Mellado ha señalado que no se prevén cambios en las medidas de flexibilización monetaria impulsadas por el Banco Central Europeo (BCE) para largo. Mientras, en el caso de EEUU se estima que la reducción del ritmo de compras podría comenzar en algún punto del año que viene, mientras que no se estiman subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) hasta 2023.

Aquí el tema de la inflación se ha vuelto clave en los últimos tiempos. Tanto que la estratega ha reconocido que "no hay reunión con clientes en la que no aparezca esta cuestión". Si bien la firma contempla que en algún punto de este año incluso se pueda alcanzar un 3% de inflación interanual, no ve posibilidades de que "tenga continuidad hasta final de año", lo que se traduce en que "los bancos centrales no van a tener ningún problema" para mantener sus estímulos por esta parte.

Desde la entidad han subrayado además el hecho de que estos fuertes repuntes de inflación tienen dos factores determinantes que hacen que no puedan ser tenidos en cuenta como estructurales. De una parte, la experta ha hecho mención al "efecto base de comparar con un entorno de economías cerradas" como fue el año 2020. De otra, la progresiva vuelta a normalidad que "debería conllevar un aumento de la demanda y ejercer presión en los precios".

Estos son los ingredientes con los que, sin descartar episodios de volatilidad, la gestora estadounidense considera que "la renta variable todavía tiene colchón para que lo pueda hacer bien", incluso en un contexto de subida de rendimientos en la renta fija. Por eso han activado lo que Gutiérrez-Mellado ha denominado "un ejercicio de equilibrio de carteras" para dar más exposición al value y el ciclo económico frente al crecimiento (growth).

Fuera del bitcoin

Un giro que se ha venido concretando en mayores posiciones en Europa y valores de pequeña capitalización en EEUU, "porque dan más exposición a consumo doméstico". Asimismo, los fondos de la firma han incrementado su peso en sectores como la banca en términos generales.

Por lo que se refiere a la renta fija, la gestora considera que los tipos pueden seguir subiendo. En este contexto, continúan reduciendo duración en carteras, especialmente en los papeles de EEUU a los que habían ganado exposición hace unos meses. Ahora el foco lo ponen en crédito y, en menor proporción, en renta fija emergente tanto en divisa fuerte como local.

En cuanto a la creciente fiebre por la inversión en criptomonedas, Gutiérrez-Mellado ha evitado pronunciarse sobre los planes de la firma en esta cuestión para eventualmente conseguir exposición a este universo en un futuro. Sí que ha sido tajante al señalar que "no tenemos exposición ni la hemos tenido anteriormente".