Horos AM entra en Alantra, afloja en Meliá y liquida su paso fugaz por Ence

La mirada sigue fija en las perspectivas de recuperación económica en los cuarteles generales de Horos AM. La gestora independiente española considera que sus apuestas aún tienen recorrido apoyadas en estas previsiones, pero adapta su cartera. Entre los movimientos más destacados, su entrada en Alantra, la reducción de posiciones en Greenalia y el final de su paso por Ence.

El director de inversiones de la firma, Javier Ruiz, destaca en su carta trimestral a partícipes que "la llegada de las vacunas ha supuesto un punto de inflexión claro" para el estilo value en el que se fundamentan sus estrategias. En este vuelco que ha "aupado a las compañías que cotizan con valoraciones más atractivas", el experto insiste en las tesis del equipo que comanda.

Aunque Ruiz reconoce que "estos últimos años no están siendo fáciles para nadie y, tampoco, para la filosofía de inversión value", explica que el haber contado con "un proceso de decisión objetivo, así como una mente tranquila", ha tenido premio. De tal modo subraya que los fondos de Horos AM "se han acercado o incluso superado sus máximos históricos", con subidas del 21,5% para su vehículo Internacional desde que empezó el año y del 13% para el Iberia en el mismo periodo.

