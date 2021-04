LIFT entra en el inmobiliario con la integración de la gestora de Almagro Socimi

La firma de asesoramiento LIFT Investment Advisors se adentra en el sector inmobiliario con la integración de Almagro Capital Gestión, la sociedad gestora de la Socimi Almagro Capital. A consecuencia de esta operación, nace la nueva firma independiente de gestión de activos LIFT Asset Management.

La nueva sociedad ve la luz con más de 100 millones de euros de patrimonio asesorado y se marca el objetivo de alcanzar la cifra de 500 millones en cinco años. Para conseguir este hito, el plan estratégico de LIFT AM contempla tanto el crecimiento orgánico como "acuerdos corporativos de adquisición y fusión con otras gestoras independientes y complementarias".

Actualmente, la firma cuenta con un equipo de 14 profesionales que combinan una larga experiencia en sus tres ámbitos de inversión: activos cotizados, inmobiliario y capital privado. Además, defiende una inversión socialmente responsable, de manera que está adherida a los Principios de Inversión Responsable de la Organización de Naciones Unidas (UNPRI).

Catálogo de producto

A consecuencia de la integración anunciada este jueves, LIFT AM correrá con la gestión de Almagro Capital Socimi, la firma de inversión inmobiliaria cotizada en BME Growth especializada en la monetización de la vivienda en la tercera edad como vía para complementar los ingresos de la jubilación. Hoy por hoy, cuenta con una cartera de más de 80 viviendas y más de 12.000 metros cuadrados situados en zonas prime de Madrid, principalmente en los barrios Salamanca, Chamberí y Retiro.

Por el lado de activos cotizados, LIFT AM asesora dos fondos de inversión mixtos (DIP LIFT Global Value Fund y DIP LIFT Income Fund), así como dos planes de pensiones (FP5 Prudent PP y FP9 Global Value PP). Por la parte del capital privado, LIFT AM ofrece asesoramiento a inversores en la toma de participaciones en empresas no cotizadas, así como soluciones a medida de private equity para family offices e inversores institucionales.

El consejero delegado de la nueva gestora, Francisco López Posadas, ha subrayado que "LIFT y Almagro unen fuerzas con el objetivo de reforzar el equipo profesional de las tres áreas de inversión y así poder ofrecer a nuestros inversores una estrategia de inversión socialmente responsable con un enfoque diferencial de calidad".

En este sentido, LIFT AM también espera un sólido crecimiento de la socimi "en los próximos años" gracias a "la creciente demanda por parte de las personas mayores" de un producto como el Vivienda Inversa que ofrece esta cotizada.