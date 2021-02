Las oficinas ‘prime’ de Madrid y Barcelona superan con éxito los efectos de la pandemia

Los meses del confinamiento y teletrabajo llevaron a pensar a muchos que el mercado de las oficinas sufriría una revolución. En algunas ubicaciones más periféricas han sufrido algo más, pero las zonas CBD (Center Business District) de Madrid como el eje Castellana o la avenida Diagonal de Barcelona permanecen ajenas a turbulencias víricas.

Esta semana de resultados ha dejado en evidencia la buena salud que goza el mercado de las oficinas ‘prime’ en las dos grandes ciudades españolas. Colonial y Merlin Properties, quizá los mayores propietarios privados de edificios de oficinas para su alquiler en ambas urbes, han constatado esta afirmación. Consultores, despachos de abogados, entidades financieras, Administraciones públicas y multinacionales son los inquilinos más comunes.

Ambas socimis cuentan en su cartera con relevantes activos destinados a oficinas que han reflejado en este año de pandemia buenos números de rentas, renovaciones de contratos y ocupación de los espacios, incluso con las ayudas otorgadas a algunos inquilinos. Colonial es dueña, por ejemplo, de Catellana 52, Castellana 43, Recoletos 37, Génova 17, Diagonal 682 y Travessera de Gràcia y Amigó. Merlin Properties posee, entre otros, Torre Chamartín, Castellana 280, Plaza Pablo Ruiz Picasso (Azca), Diagonal 514, Balmes 236-238 y Diagonal 458.

Colonial

En lo que se refiere a Colonial, los resultados anuales de 2020 mostraron que los ingresos del portfolio de oficinas de Madrid aumentaron un 15%, basado en un incremento like for like del 3,4%, una subida de rentas del 11,4% debido a una indemnización por la salida anticipada de un cliente, así como la exitosa entrega de Castellana 163 y José Abascal 56. La ocupación de estos activos alcanzó un 97%.

En el caso de la compañía dirigida por Pere Viñolas en Barcelona, los ingresos del portfolio aumentaron un 2%, debido principalmente al fuerte incremento like for like del 5%. Tuvieron una desocupación de tan solo el 4,6%.

Por si fueran poco estos números, los “release spreads” (precios de alquiler firmado vs. renta anterior) firmados en 2020 se situaron en un nivel de doble dígito alto alcanzando un 17%. Colonial destacó en su presentación de resultados un elevado aumento en el portafolio de Barcelona (+45%), así como un incremento sólido en Madrid (+15%) y París (+6%).

Edificio en Diagonal 682 propiedad de Colonial. Colonial

Merlin Properties

Los últimos resultados anuales de la socimi dirigida por Ismael Clemente también reflejan la fortaleza de su mercado de oficinas en las mejores ubicaciones de Madrid y Barcelona. En 2020 este negocio obtuvo un crecimiento positivo de rentas like fo like durante el periodo (+2,2%) y release spread (+3,0%).

Los activos de Merlin Properties destinados al alquiler de oficinas tuvieron un nivel de ocupación del 89,5% en la capital y del 92,6% en la Ciudad Condal, en torno al 97% en zonas CBD. De hecho, durante la pandemia se han atenuado los movimientos de inquilinos, con una tasa de renovación del 83%.

El propio Ismael Clemente constató en la presentación de resultados que el balance de las oficinas ha sido positivo en 2020, con “mayor actividad de la que el mercado pensaba”. Es más, admitió que pese a la presencia de grandes fondos extranjeros ningún gran propietario de inmuebles en Castellana valora deshacerse de esos activos y perder las elevadas rentabilidades que ofrecen.

Imagen de Torre Chamartín, propiedad de Merlin Properties. Merlin Properties.

Teletrabajo sí, pero a medias

El filósofo griego Aristóteles ya afirmaba varios siglos antes de Cristo que “el hombre es un ser social por naturaleza”. Sin embargo, más allá de que el trabajo puede salir perfectamente desde casa si el puesto lo permite, los españoles más que nadie necesitamos ese contacto con el equipo, las cañas de los viernes con los compañeros y esa sensación de pertenencia al grupo que solo se consigue en la oficina.

El estudio “Un año de teletrabajo” elaborado por CBRE y publicado esta semana muestra que, cuando vuelva la normalidad, el 80% de los trabajadores encuestados quiere que la oficina sea su principal lugar de trabajo al menos tres días a la semana.

Este análisis, cuyo principal objetivo es analizar el impacto del teletrabajo en los empleados y sus expectativas de futuro en cuanto a la vuelta a la oficina, muestra la preferencia de los trabajadores por un modelo híbrido cuando vuelva la normalidad, compaginando un mayor tiempo de trabajo en la oficina con algún día de teletrabajo.

Según los resultados, el 28% de los encuestados quiere trabajar desde la oficina los cinco días de la semana, seguido por otro 29% que iría a la oficina tres o cuatro días y un 23% que optaría por dos o tres días. Por el contrario, solo un 14% quiere teletrabajar cuatro o cinco días.

Para Alfonso Galobart, vicepresidente de CBRE España, Head A&T CBRE Continental Europe y Head Agile CBRE EMEA, “el teletrabajo está siendo una buena solución para muchas empresas, pero no podemos olvidar, y así lo demuestran los datos de este estudio, que los seres humanos somos, ante todo, seres sociales, y la interacción contribuye al aprendizaje, la creatividad, el desarrollo, la colaboración y la eficiencia”.

Por ello, reconoce el directivo de la consultora, “la necesidad de oficinas y de espacios de trabajo que fomenten la colaboración o la cocreación y la interacción entre personas no va a desaparecer”. Y menos en las mejores zonas de Madrid o Barcelona.