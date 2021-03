Mapfre continúa con su renovación directiva y sienta en la presidencia de su gestora a Raúl Costilla

La renovación directiva en las filiales de Mapfre sigue su curso tras los movimientos acontecidos el último septiembre, cuando varios ejecutivos ascendieron primando la aseguradora el talento interno. El último de ellos es el que ha sentado en la presidencia de su gestora de activos, Mapfre Asset Management, a Raúl Costilla en sustitución de Juan Fernández Palacios, tras la jubilación de este último.

Costilla es desde este enero consejero delegado de Mapfre Vida y director general del área Comercial y de Desarrollo de Negocio de Mapfre Iberia. Orgánicamente, Mapfre AM cuelga de Mapfre Vida, por lo que su nombramiento es una asunción “natural” de funciones, según explican desde el grupo.

Costilla es un hombre de la casa. Empezó a trabajar para Mapfre en 1997 y, con el paso del tiempo, ha ido ascendiendo a cargos de responsabilidad. Fue presidente y director general de Mapfre Puerto Rico entre 2005 y 2012 y, más recientemente, ha sido director general adjunto de Mapfre España, Comercial y Canales de Distribución, de 2017 a 2020.

En este relevo, Costilla también ha ocupado el puesto de Fernández Palacios en el consejo de administración de la gestora.

Raúl Costilla Prieto. Mapfre.

No obstante, el día a día de Mapfre AM sigue estando liderado por sus dos directivos principales, Álvaro Anguita, consejero delegado, y Javier Lendines, director general, así como por José Luis Jiménez, director general de Inversiones del grupo Mapfre.

Los fondos estrella de Mapfre

El resto de consejeros de Mapfre AM, además de Costilla, Anguita y Lendines, son Yolanda García Manzano, Jesús López Zaballos y Gregorio Arranz Pumar (independiente).

La gestora de activos de Mapfre es responsable de casi 40.000 millones de euros. A finales del año pasado, varios de sus fondos (Mapfre Capital Responsable y Mapfre Inclusión Responsable) recibieron el prestigioso sello francés de inversiones sostenibles, Label ISR.

La gestora ha impulsado el volumen de su sicav luxemburguesa con fondos para los clientes institucionales por encima de los 1.000 millones. Dentro de ella, hay productos como el Mapfre Behavioral, Mapfre Good Governance, Mapfre Global Bond o el Mapfre US Forgotten Value, donde colabora con la boutique estadounidense Boyar AM.

Hace pocas semanas, Mapfre también reestructuró la cúpula directiva de su filial conjunta de seguros con Bankinter. Esto supuso igualmente un ascenso para Costilla (designado como presidente) que, junto a Javier Oliveros, fueron aupados a los primeros puestos de Bankinter Seguros Generales.