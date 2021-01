Los secretos del Alcalá Multigestión Oricalco, el fondo español más rentable del 2020

El fondo Alcalá Multigestión Oricalco, de Creand Asset Management (hasta ahora, Gesalcalá), ha sido la revelación del 2020. En su primer año de gestión, el fondo español ha debutado con una rentabilidad nada más y nada menos que del 145%, codeándose con grandes fondos internacionales de casas tan famosas como BNP Paribas, Schroders, Morgan Stanley o Blackrock.

De carácter mixto flexible global, está gestionado por Creand AM y asesorado por la sociedad riojana Driemut, de Diego Bernabéu Ugarte.

En una entrevista con Invertia, Luis Buceta, director de Inversiones en España de Creand AM, repasa algunas de las claves del éxito de este fondo en un año tan difícil marcado por la crisis sanitaria y económica de la Covid-19. Una pista: el sesgo hacia las acciones temáticas es lo que le ha dado el impulso definitivo.

¿En qué sectores está invertido el fondo?

Este fondo está invertido principalmente en renta variable enfocada en megatendencias. A lo largo del año, se ha intentado aprovechar diferentes vertientes, empezando por materias primas, especialmente en oro y plata y en mineras de materias primas. Por otro lado, se ha aprovechado el auge del vehículo eléctrico, invirtiendo en buena parte de su cadena de valor. Y, por último, dentro del sector de tecnología, nos hemos centrado en cloud computing enfocado en el sector del blockchain. Además, se han realizado inversiones en compañías de e-commerce que se han visto muy beneficiadas por la coyuntura global.

¿Cuáles son sus principales posiciones?

Las cinco mayores posiciones del fondo son Hive Blockchain Technologies Ltd., Galaxy Digital Holdings Ltd., Argo Blockchain Plc., Bitfarms Ltd. Of Canada y Hut 8 Mining Corp.

Luis Buceta, director de Inversiones en España de Creand Asset Management.

El fondo ha pegado el sprint en las últimas semanas, si bien todo el año ha estado de tapado. ¿Por qué ha sido?

Por un lado, desde el resultado de las elecciones americanas, pasando por la aprobación por parte de la FDA en EEUU de las dos primeras vacunas, actuaron de buen catalizador para el mercado de renta variable y, en especial, para los valores en cartera. Por otro lado, y más importante, la visibilidad de unas políticas monetarias y fiscales que continuarán con mucha contundencia, y que acercan cierto miedo a una posible inflación en el futuro, son especialmente positivas para el mundo de las materias primas, sobre todo pensando en una devaluación del dinero tal y como lo conocemos. Y, en este sentido, las empresas centradas en el mundo del blockchain han respondido especialmente bien.

¿Cree que es un resultado que se podría repetir en 2021?

Ya nos gustaría. Este tipo de resultados son muy difíciles de conseguir de forma continuada. En cualquier caso, pensamos que, con una buena selección de valores, la creación de valor en el medio plazo sigue siendo posible.