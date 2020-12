777 Partners baraja la opción de sacar el Sevilla FC a bolsa si consigue la mayoría

777 Partners, la firma de inversión estadounidense que se ha hecho famosa en España por su participación accionarial en el Sevilla FC, ya planea sus próximos movimientos en el continente europeo. Entre ellos, entrar en la ampliación de capital de una hotelera española o replicar la operación del club del Nervión en varios equipos de fútbol de Inglaterra e Italia.

En una entrevista con Invertia, su socio operativo para Europa, Andrés Blázquez, analiza varios de los aspectos que caracterizan a la firma, como su visión de negocio del club hispalense, el proceso por el cual crean activos financieros donde el mercado no se atreve a entrar (como las Harley-Davidson) y pone énfasis en su enfoque de creación de valor a largo plazo, alejado de los llamados "fondos buitre u oportunistas".

Para quien no conozca a 777 Partners, ¿cómo lo definiría en pocas palabras?

Somos una firma de inversión, no un fondo, ya que la mayoría del dinero que invertimos es propio. Tenemos más de 4.000 millones de dólares bajo gestión en 45 empresas de todo el mundo, pertenecientes al sector financiero y de seguros o del transporte aéreo, pero también del deporte, medios y entretenimiento. En nuestra cartera de activos, lo que más pesa es el sector asegurador. Tenemos un modelo muy parecido al de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

Algunos les califican de inversores "buitre" u "oportunistas". ¿Se ven así?

Nuestro negocio no es de comprar y vender. Tenemos que dar un retorno económico a nuestras empresas de seguros. De hecho, no hemos vendido ninguna compañía de las que hemos invertido. Queremos acompañar a los accionistas para hacer crecer a la empresa. Los fondos buitre normalmente entran en compañías con problemas, y nosotros no tenemos capacidad para entrar en reestructuraciones. Lo que hacemos es entrar en empresas si acaso devaluadas y con potencial de crecimiento.

Últimamente, han realizado muchas inversiones en torno al mundo del deporte y asociados. ¿Cuáles son?

Algunas conocidas mundialmente como Fanatiz (plataforma de streaming), GRSM (plataforma integral de derechos deportivos) o Atalanta Media (plataforma para el fútbol femenino). También hemos invertido en los London Lions, un club de la liga de baloncesto inglesa. Es una liga muy devaluada, pero si la NBA quiere expandirse, Londres será su primera escala, porque tiene el mismo idioma y una economía y cultura muy similares.

También están en un club de fútbol ganador como es el Sevilla FC, aunque muchos aficionados y buena parte de la actual junta de accionistas recelan de sus intenciones. Tienen un 12% a través de Sevillistas Unidos 2020 y se han dado la mano con José María del Nido para unir fuerzas. ¿Qué pretenden hacer con el equipo?

El Sevilla ya es grande a nivel deportivo, pero hay que equipararlo a otros grandes a nivel económico. Nuestro plan tiene tres pilares: mejorar y ampliar el estadio Sánchez Pizjuán; mejorar el área de marketing del club para potenciar la marca y crear ingresos estables con el objetivo de duplicar el presupuesto en cinco años, y crear una red internacional de canteras mediante compras de otros clubes para mejorar el negocio de compraventa de jugadores, rebajando el coste de los traspasos gracias a una red competitiva entre tus propios clubes.

Andrés Blázquez, operating partner para Europa de 777 Partners.

Una sentencia judicial ha frenado sus aspiraciones y de la junta salió que usted abandone el consejo de administración. ¿Qué les gustaría hacer con el Sevilla que, de momento, no pueden? ¿Quizá salir a bolsa? Manchester United, Juventus, Olympique de Lyon, Oporto, Benfica, Ajax, Celtic, Borussia Dortmund o Galatasaray ya lo hacen...

El Sevilla podría ser uno de los clubes en España en salir a bolsa, y hacerlo con éxito. No tenemos judicialmente esa capacidad aún, ni la mayoría en la junta, pero cotizar en bolsa dotaría de más recursos y financiación al club, y también de más transparencia. En resumen, de más profesionalización. Es una de las opciones.

¿Qué valoración tendría el Sevilla FC si saliera a bolsa?

El estudio 'The European Elite 2020, Football Clubs' Valuation', de KPMG, establece que el Sevilla FC tiene un valor (enterprise value) de entre 353 y 391 millones de euros. Su valor medio es de 372 millones y ha crecido un 6% respecto al año pasado. Pero esto es lo que vale una empresa si tienes el control. Habría que restarle la deuda, que supera los 100 millones. Además, con la Covid, también habría que hacer ajustes importantes a la baja en esa valoración... No obstante, lo que sí es seguro es que el Sevilla es la quinta o sexta compañía más importante de Andalucía.

Monchi, en una foto de archivo.

¿Cómo sería su plan estratégico para el Sevilla en cifras, grosso modo, máxime tras la pandemia de coronavirus?

Habría que multiplicar por dos los ingresos por taquilla y del marketing. Los ingresos por marketing suponen un 12% de los ingresos totales del Sevilla, cuando deberían ser del 25% o el 30% para estar al nivel de los equipos de la Premier League o los grandes de España. El Sevilla tiene que tener unos ingresos fijos de entre 140 y 150 millones todos los años para costear la plantilla.

La Covid ha dado a entender que los años donde no se consigan los objetivos variables, como es entrar en la Champions League, hay que sortear las vacas flacas con otros ingresos. Por ejemplo, la Champions en el Sevilla implica algo más del 40% de sus ingresos este año, unos 60 millones sobre 140. Gracias a la buena gestión deportiva de 'Monchi' y el resto de la directiva, que han hecho que el equipo gane varias Europa League consecutivas y se clasifique recurrentemente para Europa, los ingresos por competiciones europeas se han establecido, de media, en el 25%.

Pero hay que pensar en que quizá no todos los años sea así y que pueden venir más crisis o esta durar más.

Aunque compremos más clubes en Inglaterra o Italia, el Sevilla sería el puntal del grupo porque tiene más tradición en Europa

Ha mencionado la posibilidad de adquirir otros clubes de fútbol. ¿Dónde están tanteando?

En Inglaterra e Italia, sobre todo. En Inglaterra descartamos entrar en un equipo de primera línea, pero sí queremos invertir en algún club con potencial de crecimiento y que esté bien gestionado, aunque la gestión pueda ser mejorable y es ahí donde nosotros podríamos aportar valor. Hay dos clubes que ya están en la due diligence. La liga inglesa es muy competitiva y más solidaria que otras, un club pequeño recién ascendido puede pelear con los diez primeros de la Premier de forma sostenida. Mira el caso del Leicester.

En Italia, que está un paso por detrás, va a haber sin embargo un crecimiento importante. Ya hay una gran mayoría de clubes de la Serie A que son de capital extranjero, sobre todo americano. Hay dos factores que apoyan su crecimiento.

Un consorcio de fondos liderado por CVC Capital Partners ha comprado el 10% de la sociedad encargada de gestionar los derechos de retransmisión de la competición, por lo que los derechos televisivos se van a apreciar. Por otra parte, se está abriendo una dinámica de construcción de nuevos estadios. Hasta ahora, la inversión en estadios ha sido muy deficiente, muchos clubes comparten estadio y muchos campos son de titularidad municipal, por lo que no permiten hacer reformas ni desarrollarlos. Esto va a cambiar.

Si las circunstancias encajan, en la primera mitad de 2021 habremos invertido en un club de Inglaterra, de Italia o de ambas ligas.

Entonces, ¿qué rol jugará el Sevilla dentro de su cartera de inversiones?

El Sevilla sería el puntal del grupo, tiene más tradición en Europa. Tener varios equipos dentro del grupo te permite sacar más jugadores de la cantera y darles más cariño, más seguimiento y un entorno más competitivo. Y, como he dicho antes, se rebajaría el coste de los traspasos y la calidad deportiva de los clubes incluso mejoraría. Si hablamos solo del entorno del Sevilla, si pasase de hacer un scouting de 300 a 10.000 niños, el potencial de encontrar nuevas promesas se multiplicaría enormemente.

Motorista con una Harley-Davidson. @harleydavidson en Unsplash Omicrono

En España, además del Sevilla FC, ¿tienen pensado invertir en otros sectores?

Estamos en conversaciones con compañías de varios sectores: seguros a nivel europeo; energético en España, pero no en renovables, incluso viajes y hoteleras. De hecho, hemos avanzado con un grupo familiar de hoteles basado en Madrid, que lo ha hecho muy bien durante la Covid y se va a recuperar antes. Muy posiblemente, entraremos en la ampliación de capital que haga y con ella invertirá en otros hoteles.

¿Una inversión de la que esté especialmente orgulloso 777 Partners?

En muchas ocasiones, hemos creado nosotros mismos el activo financiero en el que invertir. Por ejemplo, somos el primer financiador en Estados Unidos de motos Harley-Davidson de segunda mano. Este activo, cuando se financia, baja muy poco, y se tiene durante mucho tiempo. Lo financiamos 200, 300 o 400 puntos básicos por encima del mercado. Tiene muy poco riesgo y lo financiamos más alto porque el mercado no entiende bien ese nicho.