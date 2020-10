Dos directivos de March entran en el consejo asesor de la gestora francesa Tikehau

El grupo francés de inversión Tikehau Capital ha constituido un consejo asesor para su gestora, Tikehau Investment Management. Integrado por 11 profesionales de siete países distintos, dos de ellos son españoles y proceden de Banca March. Se trata de José Cloquell, director de Coinversiones y Alternativos Ilíquidos, y Juan Antonio Roche, director del área de Productos y miembro del comité ejecutivo del banco mallorquín.

La creación de este consejo asesor, cuyo lanzamiento se anunció el pasado 28 de mayo, va en línea con el impulso de la actividad de la gestora en todas sus estrategias, su huella geográfica y una base creciente de inversores, “cada vez mayor y más diversa”, según la firma, que va desde el sector retail hasta los mayores inversores institucionales a nivel global.

Los integrantes del nuevo consejo asesor de la gala tienen un “elevado perfil”, una “amplia experiencia” y están especializados en diversas materias, con conocimientos de la gestión patrimonial y de activos, la consultoría y el mundo académico.

Los asesores aconsejarán a la alta dirección de Tikehau Capital, encargada de las actividades de asset management, en materia de estrategia, desarrollo empresarial, gestión de sistemas y gobernanza. El consejo también aportará sus conocimientos especializados en temas relacionados con la distribución, la inversión, gestión de riesgos, el capital humano, igualdad de género y diversidad.

El resto de sus miembros son Gianluca La Calce (Siref, Intesa San Paolo), Davide Elli (Fideuram Investmenti SGR), Dirk Goergen (DWS), Goh Mui Hong (Singapore Consortium Investment Management Limited, ST Asset Management Ltd.), Jason Lamin (Lenox Park Solutions), Lionel Martellini (EDHEC Business School), Bruno de Saint Florent (Deloitte, Oliver Wyman y Boston Consulting Group), Natacha Valla (Sciences Po School of Management and Innovation, BCE) y Rob Williams (Temasek).

Tikehau Capital gestiona 25.700 millones de euros a través de distintas clases de activos, como la deuda privada, inmobiliario, capital riesgo y estrategias tradicionales de bonos y acciones.