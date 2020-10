Escuela FEF ofrece un curso para obtener la certificación en ESG para asesores

El centro de formación de la Fundación de Estudios Financieros, Escuela FEF, va a ofrecer a partir de noviembre un curso online para que los asesores financieros se preparen para el examen de la nueva certificación en ESG (Environmental, Social and Governance) con reconocimiento internacional que ha lanzado la federación europea de asociaciones de analistas financieros (European Federation of Financial Analysts Societies, EFFAS).

Se trata del nuevo título ESG Essentials, que acreditará a los asesores financieros de las redes de entidades bancarias y firmas de seguros en los aspectos básicos que deben dominar para asesorar a sus clientes en materia de finanzas sostenibles. Las inversiones y productos que tienen en cuenta el impacto social y ambiental, y las prácticas de buen gobierno corporativo, además de la rentabilidad.

Los aspectos ESG ganan cada día más peso entre las entidades y profesionales del sector, y se han convertido en una demanda creciente de los clientes. En algunas grandes firmas los activos en fondos de inversión que se gestionan teniendo en cuenta los criterios ESG alcanzan ya el 85% del total.

Líder internacional

Escuela FEF es el único centro de formación que ofrece en nuestro país los programas de preparación en ESG de los exámenes para obtener las certificaciones líderes a nivel internacional. El nuevo curso dirigido a lograr la acreditación ESG Essentials se va a impartir en formato cien por cien online, en español e incluirá prácticas de simulaciones de negocio. El examen para obtener este título también se realizará de forma telemática.

Esta nueva certificación internacional en ESG viene a sumarse al título CESGA (Certified ESG Analyst), también otorgado por EFFAS, que está dirigido a analistas y gestores. Una acreditación profesional pionera a nivel mundial, reconocida en los principales mercados financieros de Europa y en Estados Unidos; así como en Hong Kong, Colombia, Perú y México. Más de 800 especialistas del sector en todo el mundo cuentan con esta certificación y se estima que serán más de 1.200 antes de finalizar este año 2020.

Compañías que están certificando a sus profesionales en ESG con el título CESGA, según la información hecha pública por EFFAS, son Andbank, Bankia, BBVA Asset Management, BNP Paribas Asset Management, Caixa Asset Management, CDC Valeurs Moyennes, Deutsche Bank, DWS Investment, La Banque Postale Asset Management, Mutua dels Enginyers, Mapfre Inversión, Metzler Asset Management, Tressis Gestión y Santander Asset Management.

EFFAS ha sido la organización pionera a nivel internacional en el lanzamiento de certificaciones en ESG. En nuestro país están promovidas por el representante de EFFAS en España, que es el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)-Fundación de Estudios Financieros (FEF). Escuela FEF es la escuela de formación de la Fundación de Estudios Financieros y el centro que prepara en exclusiva estas certificaciones en ESG.