Los acuerdos Sabadell-Amundi y Caixa-Bankia fuerzan una mayor apertura de Inverco

Los acuerdos recientes entre Banco Sabadell y Amundi (por la venta de la gestora del español) y entre CaixaBank y Bankia (su integración) van a tener una consecuencia muy directa en la patronal de las gestoras, Inverco. La asociación, que representa a los gestores de fondos de inversión, planes de pensiones y sicav, va a tener que abrirse a nuevos integrantes tras haber reformulado sus estatutos y su junta directiva a finales del año pasado, para el periodo 2020-2024.

En esa renovación de su órgano de gobierno, Inverco estableció cuatro grupos para un total de 23 vocales de distintas entidades, con el objetivo de acallar las críticas de las boutiques independientes sobre su histórico ostracismo respecto a las gestoras de la gran banca. El grupo A, el más extenso y donde se reúnen los grandes bancos, da cabida a Santander AM, BBVA AM, CaixaBank AM, Sabadell AM, Kutxabank Gestión, Bankia Fondos, Ibercaja Gestión, March AM, Amundi AM y Bankinter Gestión.

En ese momento, eran los diez miembros que más volumen de patrimonio tenían. Pero, fruto de las operaciones corporativas, este grupo se quedará previsiblemente en ocho miembros. Cirus Andreu, que todavía hoy representa a Sabadell Asset Management, cedería su puesto bien a Alexandre Lefebvre, nuevo consejero delegado de la gestora por orden de Amundi, bien a Marta Marín, la propia responsable de Amundi en Iberia. Hay que recordar que el grupo de inversión francés se hizo con el 100% de Sabadell AM para reforzar su posición en España.

De la misma forma, CaixaBank AM y Bankia Fondos también tendrán una única voz. En la actualidad, sus vocales titulares son Juan Bernal y Rocío Eguiraun, respectivamente, y según cómo quede el cuadro de mandos de la nueva macrogestora, será uno u otro el encargado de trasladar sus intereses.

Inverco previó un sistema de cobertura de vacantes y suplentes. Cuando se producen este tipo de fusiones o adquisiciones, que van a ir a más en España a raíz de la Covid-19 y la crisis económica, el vocal de la firma absorbida o adquirida (aunque siga operando autónomamente) desaparece. Se correría turno a la siguiente gestora por tamaño, siempre y cuando esta quisiera pertenecer a la junta directiva, y sino el hueco quedaría vacante.

Bolsas de potenciales aspirantes

En paralelo, la asociación delimitó cuatro bolsas de potenciales aspirantes a entrar en el órgano. En el caso del grupo A, el de la gran banca, ya estaría copado y se vería por tanto recortado.

"Los estatutos se modificaron para dar mayor representación a todas las entidades, y las megaintegraciones van justo en sentido opuesto", señala una fuente conocedora de aquel proceso.

En el grupo B, están Unigest, Mutuactivos, Renta 4 Gestión, Bestinver y Credit Suisse Gestión. Es una mezcla de bancos medianos, aseguradoras, boutiques y bancos extranjeros. En su bolsa de potenciales aspirantes, estarían nombres como Gescooperativo, Imantia Capital, Trea AM, UBS Gestión, Mapfre AM, Liberbank Gestión o Caja Laboral.

El grupo C está conformado por Magallanes Value Investors, Cobas, Abante y Dunas Capital. Todos ellos son boutiques independientes. Sus posibles sustitutos serían Acacia, Alantra, Arcano, Azvalor, EDM o Fonditel, entre otros. Por su parte, en el grupo D, el de las gestoras internacionales con presencia comercial en España, aparecen BlackRock, JPMorgan Gestión, Pictet y Schroders. Aquí solo habría un aspirante en la bolsa de potenciales: Fidelity.

Las dudas de los independientes persisten

La composición de la junta directiva de la patronal de los fondos se hizo en base al ranking de patrimonio de 2019, y las bolsas de potenciales aspirantes han sido calculadas en función de ese mismo ranking. Pero hay un matiz para los futuros cambios. Si bien hay entidades que tienen derecho a entrar, no tienen por qué presentar solicitud. "Inverco es un trabajo muy intenso en tiempo y no está remunerado. En muchos casos está relacionado con actividades de regulación, y las gestoras sin embargo están a su negociado del día a día", explican fuentes del sector.

Las futuras salidas de la junta y las nuevas entradas, sean quien sea, no serán inmediatas. Primero han de cerrarse las fusiones bancarias, y luego llegará el turno de sus filiales, donde entran en juego las gestoras. Esto podría dilatarse medio año o un año entero.

A todas luces, en la futura Inverco habrá menos voces provenientes de las gestoras de los bancos. En los corrillos financieros y en los medios, ya se mencionan las posibles uniones BBVA-Banco Sabadell e, incluso, Santander con Unicaja, Liberbank o la fusión de ambas, según OK Diario. La segunda consolidación bancaria no ha hecho más que empezar y se prevén nuevas integraciones entre bancos.

Y, si finalmente entran otros jugadores en la junta, siguiendo el esquema de relevos y a tenor del ranking de patrimonio que predomine en ese preciso momento, que puede cambiar desde 2019, la variedad de aseguradoras, boutiques e internacionales será incluso mayor que la actual. Habrá grupos con menos ponentes y otros serán más diversos en cuanto a tipología de gestoras. Sí o sí, con menos actores bancarios y un nuevo reparto de poder.

No obstante, "la distribución de los cuatro grupos se mantiene y no afecta al funcionamiento de la asociación y sus órganos de gobierno", ya que "la toma de decisiones se hace por consenso, no por votación", aclaran desde Inverco.

Algunos independientes siguen recelando de las buenas intenciones de la patronal de los fondos y de la dinámica del sector, que podría favorecerles. "Siempre han mandado dos o tres grandes entidades. ¿Crees que siendo incluso más grandes van a mandar menos porque Inverco se haya abierto a los independientes? Yo no lo creo", critica amargamente el responsable de una boutique española. "Y las gestoras extranjeras, que van de independientes, están en total connivencia con los bancos, que son quienes les distribuyen", añade este profesional.