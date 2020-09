Lombard Odier y Oxford crean una cátedra de inversiones sostenibles

Lombard Odier y la Universidad de Oxford han puesto en marcha una nueva alianza multianual para fomentar la investigación y la enseñanza sobre finanzas e inversiones sostenibles, con especial atención al cambio climático, la economía circular y la naturaleza.

Este acuerdo entre la Universidad de Oxford, uno de los centros de enseñanza superior más antiguos, y el banco privado suizo Lombard Odier proporcionará una plataforma única para el intercambio de conocimientos y apoyará a las finanzas sostenibles para que se conviertan en un importante campo de investigación académica a nivel mundial, y "aprovechará el enorme potencial del sector financiero para impulsar la transformación ambiental, social y económica", según el comunicado oficial de ambas instituciones.

La alianza tendrá una duración de cinco años e incluye varios puntos. Crearán una cátedra superior de finanzas sostenibles, la primera de este tipo, y el Dr. Ben Caldecott ha sido nombrado primer titular del puesto.

Lombard Odier trabajará con los académicos de la universidad para integrar su labor pionera en sus propias investigaciones y soluciones de inversión; Oxford establecerá un programa para la formación continua de los profesionales de la inversión de Lombard Odier, mientras que los académicos de Oxford se beneficiarán del acceso a la investigación y la innovación de productos de Lombard Odier y, por último, las dos instituciones celebrarán un foro anual conjunto de investigación, abierto a la comunidad académica y profesional en general.

Caldecott es conocido por ser asesor de estrategia de finanzas de la COP26 en la Oficina del Gabinete del Reino Unido. El puesto estará ubicado en la Smith School of Enterprise and the Environment dentro de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de Oxford, y estará conectado con el Oriel College de Oxford.

La COP26 de Glasgow, aplazada a 2021

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) se celebrará del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Escocia), después de que la crisis generada por el coronavirus haya obligado a aplazarla un año.

El grupo suizo, uno de los principales gestores de patrimonios y activos del mundo, dispone de activos de clientes por un valor total de 290.000 millones de francos suizos (unos 269.000 millones de euros, aproximadamente). “Existen oportunidades de inversión sin precedentes asociadas a la transición hacia la sostenibilidad mundial, hacia una economía circular, eficiente, inclusiva y limpia. Llamamos a esto la 'CLIC Economy' y, como empresa, estamos en la vanguardia de la identificación y captura de estas oportunidades”, destaca Hubert Keller, director general de Lombard Odier.