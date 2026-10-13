El Gobierno aprueba una subvención directa de 45,3 millones para cubrir los gastos extraordinarios de Ceuta

Hacienda informa de la recepción de 1.909 solicitudes de ayudas directas, habiéndose tramitado y ordenado el pago ya de la mitad de ellas por 9 millones de euros.

La normativa permite a Ceuta una contabilidad separada de los costes extraordinarios y la exime de formular un plan económico financiero en 2026 o 2027.

La ayuda se distribuye en 40,6 millones para financiar servicios públicos esenciales y gastos corrientes, y 4,6 millones destinados a gastos de capital.

El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley con una subvención directa de 45,3 millones de euros para Ceuta, acordada para paliar los gastos de la crisis migratoria.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye una subvención directa de 45,3 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta. Así lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Arcadi España, el titular de la cartera de Hacienda.

El objetivo de la norma, que también incluye medidas de estabilidad financiera, es cubrir los gastos extraordinarios como consecuencia de la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio.

En dicha rueda de prensa, Arcadi España ha detallado que la cifra de 45,3 millones de euros no es aleatoria, sino que ha sido consensuada entre su Departamento y el Gobierno de la ciudad para garantizar la estabilidad y suficiencia financiera en este "momento complejo".

La subvención directa de 45,32 millones de euros se divide en dos. Por un lado, 40,6 millones de euros que irán destinados a financiar gastos corrientes y, por otro, 4,6 millones de euros para gastos de capital.

"Son para financiar servicios esenciales que presta la ciudad en materia de medio ambiente, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, protección civil, abastos, mercados o lonjas", ha explicado el titular de Hacienda.

El real decreto ley también estipula un tratamiento diferenciado de los gastos extraordinarios que ha tenido que hacer frente la ciudad autónoma por la crisis. Se hará a través de una contabilidad aparte de los gastos ordinarios para tenerlos identificados.

Por último, la norma exceptúa a Ceuta de la obligación de formular un plan económico financiero en 2026 o 2027.

Además, como consecuencia de estos gastos extraordinarios, puede incurrir en algún incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o también de regla de gasto.

"Por lo tanto, con estas medidas acordadas se garantiza la estabilidad financiera en estos meses y podrán afrontar sin ninguna dificultad todos los gastos que han incurrido y que están incurriendo en este momento", ha defendido el titular de Hacienda.

Ayudas directas



El ministro también ha avanzado que, hasta esta mañana, se han presentado 1.909 solicitudes de las ayudas directas aprobadas por el Ejecutivo hace semanas. De ellas, 1.383 corresponden a personas físicas, en mayoría autónomos, y 526 a personas jurídicas, a pymes.

Del total, 1.020 solicitudes están acordadas y ya está el inicio del pago efectuándose por parte de la Agencia Tributaria, por un importe de 9 millones de euros. "Aproximadamente ya el 50% de las solicitudes están ya tramitadas, autorizadas e ingresando en las cuentas corrientes en estos días", ha puesto de relieve el ministro.

El ministro también ha destacado que, a petición del Gobierno de la ciudad, se ha incrementado en 2 millones la ayuda que recibe Ceuta por parte del Ministerio de Hacienda para financiar la desaladora, como así aprobó también un Consejo de Ministros anterior.